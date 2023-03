Das Leben ist Genuss

Werbung

Im Burgenland gibt es viele Genussregionen, die eine reiche Auswahl an regionalen Spezialitäten bieten.

Besonders bekannt ist etwa die Kittseer Marille. Der Baum stammt aus der Familie der Rosengewächse. Diese wiederum kommen ursprünglich aus dem Nahen Osten. Hier im Burgenland, mit seinen zahlreichen Sonnenstunden, finden sie jedenfalls die idealen Voraussetzungen, um sonnengereifte Früchte zu tragen.

Ähnlich süß wird es am Leithagebirge. Die Region ist bekannt für ihre Edelkirschen. Man findet sie in Mischkulturen und mitten im Weingarten. Der Neusiedler See wirkt wie ein Wärmespeicher und schafft ideale Bedingungen für die köstlichen Sorten, die hier gedeihen.

Im Süden des Landes setzt man auf Küchen-, Tee-, Heil- und Wirkkräuter, die in Hausgärten angebaut werden. Dazu zählen aromatische Pflanzen wie Basilikum, Bärlauch, Estragon, Majoran oder frische Minze.

Ebenfalls im Süburgenland findet man die Weidegans, die artgerecht und naturnah gehalten wird. Als Weidegänse haben sie regelmäßigen Zugang zur Sonne und zum Grünland. Zu Martini am 11. November wird die südburgenländische Weidegans zu einer köstlichen Delikatesse.

Auch die Zickentaler Moorochsen weiden direkt auf den Feuchtwiesen im Tal des Zickenbachs zwischen den Orten Heugraben, Eisenhüttl und Rohr im Südburgenland. Sie leben hier ganzjährig auf der freien Wiese und fressen ausschließlich die natürlichen, ungedüngten Gräser und Kräuter.