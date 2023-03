Mitreißende Musicalmomente

Werbung

Musical Güssing startet heuer in die vierte Saison auf Burg Güssing. Bereits zum dreizehnten Mal bringen die Musical Kids, der musikalische Nachwuchs von Musical Güssing, ein Familienmusical auf die Bühne. 2023 spielen sie wieder auf Burg Güssing: der Burghof wird zur Tribüne und die Burg zur Kulisse. 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis16 Jahren zeigen die Geschichte der drei Musketiere mit ihrem Leitsatz „Einer für Alle und Alle für Einen“. Sie erwecken die Burg mit der Königin, dem Hofstaat, dem Kardinal, der Garde und den Musketieren zum Leben. Das Musical ist am 3., 4., 8., 9., 10. und 11. Juni jeweils um 17 Uhr zu sehen. Des Weiteren ist das Musical „Kinky Boots“ auf Burg Güssing zu sehen. Broadway, London, Hamburg und nun in Österreich auf Burg Güssing zu sehen – das Musical mit den Songs von Cyndi Lauper „Kinky Boots“.

Erstaufführung in Österreich

Mit sechs Tony Awards, unter anderem als „Bestes Musical“, und mehreren Laurence Olivier Awards ausgezeichnet, startet Musical Güssing mit einem weiteren Musical Highlight in den burgenländischen Kultursommer als österreichische Erstaufführung: „Kinky Boots“. Das Musical basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von Charlie Price, der die untergehende Schuhfabrik seines Vaters erbt, um die Firma zu retten und eine Marktnische sucht, mit der die Fabrik überleben kann. Das Publikum erwartet ein grandioses Ensemble und unvergessliche Musicalmomente mit mitreißenden Songs wie „Raise You Up“ oder „Everbody Say Yea“. Premiere ist am 4. August. Weitere Aufführungen sind am 5., 10., 11., 12., 13., 17., 18. und 19. August um 19.30 Uhr auf Burg Güssing. „Ich freue mich sehr, dass sich Musical Güssing die Rechte für diese Erstaufführung sichern konnte“, so Intendantin Marianne Resetarits. Tickets gibt es unter +43 (0) 3322 43129 oder info@musicalguessing.com.