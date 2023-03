Werbung

Urlaub im Burgenland ist so vielfältig wie die Landschaft selbst: Hier kann man den Alltag hinter sich lassen und eine gute Zeit am Land verbringen: Im Stall und in der Scheune, im Bauerngartl oder auf dem Feld.

Inmitten von Heu, auf dem Traktor, beim Füttern oder Butterrühren fühlen die Gäste die Atmosphäre des Landlebens. Auch mitanpacken ist erlaubt und erwünscht – oder einfach den Bäuerinnen und Bauern bei ihrer Arbeit zusehen. Bei einem Urlaub am Bauernhof im Burgenland warten etwa Weinbauernhöfe mit Kellerführungen auf die Besucherinnen und Besucher. Radbauernhöfe servieren ihren Gästen ein ausgiebiges Radlerfrühstück. Urige Kellerstöckl inmitten der Weinberge und die sanften Hügel im Süden des Landes verbreiten ein ursprüngliches Flair. Hier lassen sich Natur und Weingenuss bestens miteinander verbinden. Auch Quartiere direkt in den Weingütern versprechen einen Urlaub, der Genießerherzen höherschlagen lässt.

Zu den burgenländischen Schmankerln wird auch gerne ein Glas Rotwein oder – vor allem im Landessüden – Uhudler serviert. Auch andere regionale Produkte von Bauernfamilien werden angeboten. Für Gäste sind besonders die zahlreiche Heurigen und Buschenschanken ein kulinarisches Ausflugziel. Baby- und Kinderbauernhöfe sind ganz auf die Bedürfnisse ihrer jungen Gäste ausgerichtet. Und Reiterhöfe bieten alles, was das Glück auf dem Pferderücken erst komplett macht.