Urlaub am Neusiedler See

Werbung

Die Tourismusbetriebe Gmeiner gehören zu den führenden Freizeitunternehmen im Burgenland.

Der Familienbetrieb wird bereits in der zweiten Generation geführt und ist mit der Region rund um den Neusiedler See seit 1969 eng verbunden. Der Neusiedler See bietet die ideale Kombination von unberührter Natur in unvergleichlicher Landschaft und vielfältige Möglichkeiten sich sportlich aktiv zu betätigen oder einfach die Seele baumeln zu lassen.

Idylle am See genießen

Die Region rund um den Neusiedlersee bietet vielfältige Möglichkeiten für Jung und Alt. Im Bereich Schifffahrt „Holiday Lines“ bieten die Tourismusbetriebe Gmeiner Radfähren und Eventfahrten auf fünf luxuriös ausgestatteten Schiffen mit Aussichtsdeck, Bordbar und Soundsystem. Zum Verleih werden an den Standorten Rust, Purbach und Neufeld 80 Elektroboote und 60 Tretboote angeboten.

Wer Stand Up Paddeling (SUP) ausprobieren möchte, kann dies in Neufeld machen. Die Gäste werden in Rust beim Restaurant „Tesla am See“, im Restaurant „Storchenbeisl“ in Purbach sowie im Bistro „Radleroase“ am Radweg in Purbach kulinarisch verwöhnt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Storchencamp Rust liegt direkt am Neusiedler See in der Seebadanlage Rust mit eigener Liegewiese und Strandbetten direkt am Seeufer und eignet sich ideal für eine vergnügte Ferienzeit. Hier gibt es Premium- und Standardstellplätze für Motorcaravans sowie zwei Zeltwiesen, Tipizelte und 12 Luxus Mobile Homes. 2020 wurde ein neues Sanitärgebäude im modernen Design gebaut. Vom Storchencamp Purbach aus kann man den Ort Purbach erkunden und die vielfältigen Sport- und Erholungsmöglichkeiten des Neusiedler Sees entdecken. Zum Campingangebot hinzu kommen Apartments und Gästezimmer.