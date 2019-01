VILA VITA Pannonia - grenzenloses Urlaubsvergnügen.

Das Hotel und Feriendorf VILA VITA Pannonia bietet auf 200 Hektar einzigartigen Urlaubsgenuss. Nur 80 Kilometer von Wien entfernt liegt das Naturparadies mitten im UNESCO Welterbe-Gebiet Fertö - Neusiedler See. Ganz gleich, ob in einer der zahlreichen Sport-Einrichtungen, im weitläufigen Wellness- und Sauna-Parc, bei dem kulinarischen Angebot oder im reich bestückten Weinkeller – von der ersten Minute an stehen im VILA VITA Pannonia Wohlfühlen und Genießen im Vordergrund. 27 Hotelzimmer, 8 Suiten, 5 Appartements und 127 Bungalows vereinen sich zu einem weitläufigen Dorf mit typisch burgenländischem Charakter. Geprägt ist dieser ganz besonders durch den angrenzenden Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel mit seiner weiten Steppenlandschaft, den zahlreiche Salzlacken und die unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt.

NaturGenussErlebnis Pamhagen: Ein Morgen hat viele Töne, und in Pamhagen vereinigten sie sich für mich zu einer wundervollen Sinfonie… Die Reise beginnt… zwischen Weingärten, Getreide-, Obst- und Gemüsefeldern verbergen sich faszinierende Geheimnisse der Natur. Anhand einer Geschichte, die den Rahmen um die Reise spannt, gibt jede der 11 Station vom GenussErlebnisWeg Einblicke in Produktion, Verarbeitung, Vermarktung von Wein, Obst und Gemüse der Region.

zVg Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen

