„Cinesplash 5D“ und Thermenchalets

Ausgestattet mit der modernsten Kino-Technik und coolen Wasser- beziehungsweise zahlreichen Spezial-Effekten sind große Emotionen, Spaß und Nervenkitzel garantiert.

Modernste Technik und coole Effekte

Das neue „Cinesplash 5D“ der Sonnentherme ist aktuell das modernste und innovativste 5D-Wasser-Kino Österreichs, ein einzigartiges Multimedia-Kino-Erlebnis für die ganze Familie, mit 24 bequemen Sitzplätzen. In Badebekleidung und mit 3D Brille erleben die Besucher lustige oder spannende Kurz-Filme in eindrucksvoll inszenierter 5D Qualität und werden nicht nur von allen Seiten nass gespritzt, sondern genießen ein multisensorisches Erlebnis der Extraklasse für alle Sinne, basierend auf zahlreichen Wasser- und Spezialeffekten, wie etwa Wasservorhängen, Wasserexplosionen, Wind, Nebel, Laser-Blitze, Dolby Digital Surround Sound und weltweit einmalig: echter herabfallender Schnee. Die Effekte sind perfekt auf die jeweilige Handlung des Filmes abgestimmt und nehmen die Besucher auf eine virtuelle Filmreise quer durch mystische Welten und spannende Geschichten mit. „Ein besonderes Highlight und Erlebnis für alle Sinne ist der eigens und sehr aufwändig produzierte, 8 Minuten dauernde 3D Film mit unserem Maskottchen Sunny Bunny als Hauptdarsteller“, so Mag. Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg über das neue Angebotshighlight.