Kultur-Highlights auf der Burg

Mitten in der kleinsten Stadt des Burgenlands, Stadtschlaining, ragt die jahrhundertealte imposante Ritterburg zwischen den Bäumen hervor. Heute dient sie als Symbol des Friedens, denn in den Räumen der Burg Schlaining wird gelehrt, was die Welt am dringendsten braucht: Frieden.

Die stolzen und mächtigen Mauern zeugen von der eindrucksvollen Geschichte des Ortes, die hinter ihnen durch ein spannendes und umfangreiches Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein erlebbar gemacht wird.

Mit der Verlängerung der Ausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ – mit über 800 Exponaten – geht es ins neue Kulturjahr. Seit August 2021 beheimatet die Friedensburg Schlaining die Jubiläumsausstellung, die in multimedialer Weise die 100-jährige Geschichte des Burgenlandes beleuchtet und erlebbar macht. Im Mittelpunkt stehen die Menschen: Die Sammlung erzählt die Erfolgsgeschichte vieler Generationen von Leuten, die im Burgenland gelebt und gearbeitet haben und rückt packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer Persönlichkeiten in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung läuft noch bis 11. November 2023 und bildet das Fundament für das „Haus der Zeitgeschichte“, das ab 2024 auf der Friedensburg Schlaining seine Pforten öffnen soll.

Jubiläumsausstellung. Neben der Ausstellung zu 100 Jahre Burgenland warten noch andere spannende Führungen. Foto: KBB/Elisabeth Wagner

Auch die Türen der ältesten Synagoge des Burgenlands sind wieder geöffnet. Die Dauerausstellung „Spurensuche. Fragmente jüdischen Lebens im Burgenland“ wurde ebenfalls verlängert. Im Zentrum der von Christof Cremer kuratierten Ausstellung stehen vor allem die Menschen. Es sind übernommene Erzählungen, Gegenstände, Kleidungsstücke, Traditionen, Familie und Familiengeschichte, die einen Einblick in das Leben der damaligen Zeit gewähren. Die Synagoge gilt heute als besterhaltene Synagoge des Burgenlandes und steht den Besuchern der Friedensburg frei zur Besichtigung.

Auf der Burg erwarten die Besucher das ganze Jahr über viele verschiedene Führungen zum Thema 100 Jahre Burgenland und Frieden.

Das Kulturprogramm für Kinder macht Spaß, geht auf den Wissensdrang der jungen Gäste ein und macht eigenes Erleben, Erforschen und Lernen möglich. Für Kinder und Familien gibt es lustige Mitmach-Führungen, bei denen Wissenswertes genauso im Fokus steht wie Spaß und Freude. Jugendliche und Schulgruppen lernen viel Spannendes und Wissenswertes und die Erwachsenen-Führungen bieten Informatives zum Thema 100 Jahre Burgenland. Mehr Informationen dazu unter www.friedensburg.at.