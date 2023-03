Neue Ideen und Pläne

Werbung

Mit den in den vergangenen zwei Jahren umgesetzten Innovationen (Digitales Meldewesen, Burgenland Card, Burgi – digitale Urlaubsbegleitung, Private Gastfreundschaft, Praktikumsoffensive „Check the Prak“ und einer umfangreichen Rad-Offensive) und der preisgekrönten Weintourismus-Kampagne mit Nicholas Ofczarek hat sich Burgenland Tourismus die Latte für 2023 selbst hoch gelegt. Nach der herausfordenden Pandemie-Zeit möchte man sich auch künftig neuen Ideen und Strategien widmen.

BVZ: Wie ist das Jahr 2023 aus Tourismus-Sicht angelaufen?

Tunkel: In den Semesterferien waren unsere Thermen sehr gut gebucht. Man kann auch sagen, dass die Bilder von grünen Wiesen in Schigebieten uns noch geholfen haben, denn Wellness, Natur und Sport können wir im Burgenland ebenso bieten, und das qualitativ hochwertiger und sogar günstiger.

Was sind jetzt die großen Projekte für 2023?

Tunkel: Eines der größten ist mit der Web-App „Burgi“ schon am Laufen. Das wird sehr gut angenommen. Hoteliers bedanken sich persönlich bei mir, weil für sie viel Aufwand wegfällt. Der Gast will wissen, was er in der Region machen kann, er lädt sich die „Burgi“ aufs Smartphone und sieht alles auf einen Blick, in den drei Regionen Nord, Mitte und Süd.

Ganz neu ist, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte noch ausweiten werden, damit auch Tagesgäste und sogar Einheimische alle Informationen nutzen können.

BVZ: Vieles wird im Hintergrund optimiert – was wird es noch geben, das für die Gäste direkt sichtbar wird?

Tunkel: Neben dem digitalen Meldewesen „Burgi“ und der neuen, schlanken Struktur werden wir auch um unser neues Lebensraum-Marketing-Projekt beneidet: Im April eröffnet im Outlet-Center Parndorf der Burgenland-Store, wo es auf 290 Quadratmetern das ganze Land zum kulinarischen Kennenlernen gibt. Ein Flagship-Store mit sieben Mitarbeitern, wo wir vor allem auch das Burgenland zeigen.

Die sechs Millionen Gäste im Outlet-Center wissen zum Teil ja nicht, dass sie da im Burgenland sind. Dort können sie jetzt alles sehen und kosten, was wir zu bieten haben, von den Thermen über die Kultur bis zu den Kellerstöckeln. Das ist Tourismus-Marketing vom Feinsten!

BVZ: Würde ein solcher Flagship-Store in Zukunft nicht auch woanders Sinn machen?

Tunkel: Ganz genau, in München oder Wien ... aber man muss zunächst einmal die Kirche im Dorf lassen. Denn es ist ja vom Aufwand her nicht außer Acht zu lassen, sozusagen eine Firma in der Firma, die wir als Burgenland Tourismus GmbH betreiben. Wir rechnen mit einem siebenstelligen Umsatzbetrag.

BVZ: Und wie ist man da im Land für die Zukunft aufgestellt?

Tunkel: Als eine unserer Aufgaben haben wir die Tourismus-Strategie 2030 erstellt. Diese wird am 28. März präsentiert. Es werden Handlungsfelder definiert, ebenso wie ein Maßnahmenkatalog für alle Regionen. Wir haben ein Fünftel der Arbeitskräfte im Land im Tourismus. Das und die Wertschöpfung wollen wir ausbauen.

BVZ: Wie können die Zahlen steigen? Sind auch zwei Fünftel aller Beschäftigten oder vier Millionen Nächtigungen möglich?

Tunkel: In diesem extremen Umfang wird es auf kurze Sicht gar nicht steigen können, weil die Infrastruktur ebenso stark mitwachsen müsste. Aber eine sukzessive Steigerung der Nächtigungszahlen ist drinnen.

BVZ: Wie zufrieden sind Sie mit der Burgenland-Card? Und wie kann man das ausbauen?

Tunkel: Sehr zufrieden, die Ausrollung ist schnell gelaufen. Für heuer ist die Mitarbeiter-Card geplant, später eine Karte für Tagesgäste. Die ist aber nicht für 2023 geplant. Ich musste meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versprechen, heuer ein bisschen vom Gas zu gehen, von 150 auf 149 Projekte (lacht). Es geht jetzt darum, die Projekte und Betriebe zu servicieren und digital zu unterstützen.

BVZ: Stichwort Struktur: Wie hat sich die Umstellung auf drei Regionen bewährt?

Tunkel: Die Effizienz und Schnelligkeit hat sich extrem verbessert. Es gibt außer einer Handvoll Personen, die viel-leicht betroffen sind, weil sie nicht mehr Geschäftsführer sind, keine Kritik mehr – wenn man die Oppositionspolitik weglässt.

Als ich begonnen habe, wurde die „Zentralisierung“ kritisiert, das ist jetzt verstummt. Es gibt weiterhin das Geld für die Regionen und Gemeinden. Es ist aber nicht mehr möglich, dass zum Beispiel eine Gemeinde ihren Neujahrsempfang aus dem Tourismus-Budget bezahlt. Jetzt wird das Geld viel effizienter eingesetzt.

Ich sage immer: Wenn ich morgen nicht mehr da sitzen und jemand mit Management-Fähigkeiten übernehmen sollte, dann hat der ein perfekt funktionierendes Unternehmen und eine funktionierende Tourismus-Struktur.