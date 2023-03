Burgenländische Naturparks

Werbung

Verschiedene Naturparke sowie der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel bieten ein abwechslungsreiches Landschaftsbild und eine große Tier- und Pflanzenvielfalt. Vom Norden bis in den Süden des Landes bieten die burgenländischen Naturparks eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten. Von einmaliger Flora und Fauna über lehrreiche Ausflugsziele für Jung und Alt – die Naturparke sind wunderschöne Ausflugsziele für die ganze Familie.

Naturpark Neusiedler See – Leithagebirge

Weingärten zwischen Höhenrücken aus Kalkstein und dem breiten Schilfgürtel, Mischwälder, Trockenrasen und Feuchtwiesen gestalten ein abwechslungsreiches Landschaftsbild. Dazu bietet der Naturpark viele kunsthistorische Sehenswürdigkeiten, wie etwa frühgeschichtliche Siedlungsspuren, historische Kellergassen, einen Skulpturenpark und den berühmten Purbacher Türken. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel wurde 1993 gegründet und besticht durch seine einzigartige Tier- und Pflanzenvielfalt. Der Schilfgürtel, die Salzlacken und die weiten Hutflächen in der Pannonischen Tiefebene machen dieses Stück Land zu einem besonderen Ort. Hier kommen aufgrund der Lage zwischen den Alpen und der Kleinen ungarischen Tiefebene verschiedene Pflanzen- und Tierarten aus alpinen, pannonischen, asiatischen, mediterranen und nordischen Gebieten zusammen. Tausende Zugvögel ziehen etwa zahlreiche Vogelbeobachter an.

Naturpark Neusiedler See – Leithagebirge. Dieser begeistert durch ein abwechslungsreiches Landschaftsbild. Foto: Shutterstock/Bertl123

Naturpark Rosalia

Der jüngste Naturpark des Burgenlands liegt am Ostrand des Wiener Beckens. Die Landschaft ist durch die Gebirgszüge des Ödenburger- und des Rosalien-Gebirges sowie durch das weitläufige Wulkatal gekennzeichnet. Die Region Rosalia hat sich durch weite, landschaftlich genützte Flächen viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt. Landwirtschaftliche Fahrzeuge gehören hier zum natürlichen Erscheinungsbild. Der jüngste Naturpark ist der Rosalia-Kogelberg und umfasst 13 Gemeinden im Bezirk Mattersburg. Er wurde 2006 gegründet und erstreckt sich auf 7.500 Hektar. Die Landschaft ist umgeben vom Ödenburger Gebirge und dem Rosaliengebirge sowie dem Wulkatal. Hecken und Streuobstwiesen, Weingärten und Kastanienhaine bieten zahlreichen und seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Naturpark Rosalia-Kogelberg ist die Burg Forchtenstein mit ihrem vielfältigen Angebot. Auch die Erlebnisstätte „Werkstatt Natur“ in Marz wartet hier mit einem lehrreichen Programm den Gästen auf.

Naturpark Landseer Berge

Dieser Naturpark ist zur Gänze Landschaftsschutzgebiet. Er liegt im westlichen Teil des Mittelburgenlandes und umfasst auch Teile der angrenzenden Buckligen Welt. Die Gesamtfläche des Naturparks beträgt zirka 6.500 Hektar.

Die Highlights der Landseer Berge: die Burgruine Landsee, ein Kelten-Festival in Schwarzenbach, Schlossspiele in Kobersdorf, Museum „Der Natur auf der Spur“ in Lackenbach und der Naturpark-Badesee in Kobersdorf. Im mittleren Burgenland liegt der Naturpark Landseer Berge mit der Burgruine Landsee. Er wurde im Jahr 2000 gegründet und umfasst eine Fläche von 6.657 Hektar. Landschaftlich besonders interessant ist auch das Basaltwerk am Pauliberg sowie der Heidriegel, ein naturnaher Eichen-Kiefern-Wald und das naturbelassene Rabnitztal.

Naturpark Geschriebenstein-Irottkö

Der Naturpark Geschriebenstein-Irrotkö umfasst mit 8.500 Hektar das Gebiet rund um den 884 Meter hohen Geschriebenstein, der höchsten Erhebung des Burgenlandes. Von der Aussichtswarte am Geschriebenstein, durch deren Mitte die Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn verläuft, kann man einen herrlichen Rundblick von den Alpen bis in den pannonischen Raum genießen. Viele Sehenswürdigkeiten und ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot unter anderem die renovierte Wassermühle mit Erlebnisbäckerei und Schauschmiede, eine Ritterburg, ein Stiefelmachermuseum, der Bachblütenkraftpark und das Naturparkcamping runden das Angebot ab.

Naturpark in der Weinidylle

Der Naturpark in der Weinidylle liegt im Osten des südburgenländischen Bezirks Güssing und umfasst auch Teile der Weinbaugemeinde Deutsch-Schützen-Eisenberg. Dieses Gebiet prägen kleinstrukturierte Weingärten und romantische, strohgedeckte Kellerviertel ebenso wie Besonderheiten aus Fauna und Flora. Rund um den Stausee in Ubersdorf befindet sich ein dem Botaniker Clusius gewidmeter Naturlehrpfad. Im angrenzenden Naturwildpark können Wild- und verschiedene Haustierrassen beobachtet werden. Im Weinmuseum Moschendorf findet man neben liebevoll wieder errichteten Weinkellern auch die Uhudlervinothek und die Gebietsvinothek mit den besten Tropfen der Weinidylle.

Naturpark in der Weinidylle. Das Südburgenland bietet romantische Weingärten und sanfte Hügel zum Genießen. Foto: Shutterstock/Lukasz Szwaj

Naturpark Raab-Örseg-Goricko

Eingebettet zwischen der Lafnitz im Norden, dem Stadelberg im Süden und der Aulandschaft der Raab liegt der einzige trilaterale Naturpark Europas. Die sanfthügelige Landschaft ist gekennzeichnet durch lang gestreckte Felder, Wiesen und Wälder sowie Weinberge und Obstgärten. Bei verschiedenen Erlebnistouren in Begleitung eines Naturparkführers wird Wissenswertes der Region vermittelt. Außerdem gibt es hier wichtige römerzeitliche Fundstätten zu entdecken, die Möglichkeit per Kanu auf der Raab zu paddeln und den Tag mit Spezialitäten der Region ausklingen zu lassen.