Opel Grandland: Drei Motoren, ein Mega-Fahrspaß

Wow! Mit exakt 300 PS Systemleistung unter der Haube sprintet unser Grandland in nur 6,1 auf Tempo 100. Entsprechend kräftig werden die Insassen bei durchgetretenem Gaspedal in die Sitze gedrückt. Keine Frage: Dieser SUV macht viel Spaß! Egal in welcher Situation, der Leistungsschub ist schon beeindruckend. Bis Tempo 135 kann man übrigens rein elektrisch dahincruisen, mit Zutun des Verbrenners endet der Vortrieb erst bei 235.

Flotter Dreier: Das Antriebssystem besteht aus gleich drei Motoren (einmal Benzin, zweimal Elektro), die perfekt harmonieren, die perfekt zusammenarbeiten. Wichtig: Ein Plug-in-Hybrid muss regelmäßig an die Steckdose, sonst ist das Ganze ein Etikettenschwindel. Sinnvoll ist ein Plug-in-Hybrid eben nur dann, wenn er so oft wie möglich elektrisch bewegt wird. Der Autor dieser Zeilen hatte keine Zeit zum Laden (bzw. daheim keine Möglichkeit) – für ein Auto mit 300 PS Leistung gehen die von ihm erreichen sieben/ acht Liter im Schnitt aber dennoch in Ordnung.

Mehr als okay präsentierte sich das Fahrwerk – knackig-sportlich wird gekurvt. Das Komfortable bleibt dabei nicht auf der Strecke.

Opel Grandland Plug-in-Hybrid 300 GSE

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.477 x 1.906 x 1.609 Millimeter, Radstand 2.675 Millimeter, Wendekreis 10,67 Meter, Eigengewicht 1.876 Kilogramm, Kofferraumvolumen 390 bis 1.528 Liter.

Motor: Plug-in-Hybrid – Turbobenziner, vier Zylinder, 1.598 Kubikzentimeter, 200 PS; Elektromotor vorne 110 PS, Elektromotor hinten 113 PS, Batteriekapazität 14,2 kWh; Systemleistung 300 PS, Systemdrehmoment 420 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 235 km/h, ab 1,2 Liter Super 95 pro 100 Kilometer und ab 16,2 kWh pro 100 Kilometer, elektrische Reichweite bis zu 66 Kilometer.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Stufen).

Preis: ab 59.999 Euro (Testauto, Listenpreis). Sehr umfangreiche Serienausstattung.

GSE – Grand Sport Electric