Der Autor dieser Zeilen ist ein absoluter Italien-Fan! Und natürlich steht er nicht nur auf Pizza, Tiramisu & Co., sondern auch auf italienische Autos. Und da gehört Alfa Romeo einfach dazu. Die Giulia ist ein Klassiker aus den 1960er- und 1970er-Jahren – und hat 2016 ihr Comeback erlebt.

Mit der Giulia haben die Italiener (Stellantis-Konzern) eine coole Sportlimousine im Programm. Vor allem die Nase, das Scudetto, mit dem keck auf die Seite geschobenen Nummernschild lässt das Herz höherschlagen. Leidenschaftlich, emotional. Passend dazu hatte unser Testwagen 280 PS unter der Motorhaube. Damit ist man wahrlich ausreichend motorisiert: Die 280 Pferde sind weder schüchtern noch zurückhaltend, die gehen auch schnell mal durch, wenn man nicht aufpasst.

Die Giulia fährt sich premiumverdächtig ruhig und sprintet so unspektakulär dahin, dass oft erst ein Blick auf den Tacho an den längst drohenden Führerscheinentzug erinnert. Eine Fahrwerksabstimmung, die ihresgleichen sucht, da waren Magier am Werk! Da wird auch das berühmt-berüchtigte Stilfser Joch (Südtirol) mit links absolviert.