Alfa Romeo Neuauflage eines ikonischen Sportwagens: 33 Stradale mit bis zu 750 PS

Das Design zeigt klare Linien, sinnlich und gleichzeitig kraftvoll. Und der 33 Stradale ist handgefertigt! Handwerkskunst ... Foto: Alfa Romeo

D er neue Alfa Romeo 33 Stradale ist eine Hommage an das gleichnamige Coupé aus den 1960ern. Der in nur 33 Exemplaren gefertigte Zweisitzer (in kürzester Zeit „ausverkauft“) unterstreicht die einzigartige Kompetenz der italienischen Marke in Bezug auf Stil und Fahrerlebnis. Der in Handarbeit gefertigte neue Sportwagen schlägt die Brücke zwischen Historie und Zukunft der Marke.

Um einen Traum wahr werden zu lassen, sind eine große Portion Mut und eine Prise Verrücktheit oft unabdingbar. Auf dieser Grundlage entwarf Alfa Romeo 1967 das Modell 33 Stradale, ein straßenzugelassener Zweisitzer mit der Technologie des Rennwagens Tipo 33. Die ultraflache Karosserie mit Flügeltüren und der hochdrehende Achtzylindermotor vereinten sich zu einem Supersportwagen, der mit seinem ikonischen Design heute als eines der schönsten Coupés aller Zeiten gilt. Jetzt hat das Team der italienischen Traditionsmarke mit derselben Kühnheit und Vision den neuen Alfa Romeo 33 Stradale entwickelt. Das wiederum zweisitzige Coupé verkörpert das perfekte Zusammenspiel von Stil und Technologie. Ziel ist es, einer kleinen Gruppe von Enthusiasten, die das Projekt von Anfang an unterstützt haben, das einzigartige Fahrerlebnis und den unvergleichlichen Charme eines ikonischen Automobils zu bieten. Für den neuen 33 Stradale stehen zwei technologisch komplett unterschiedliche Antriebsvarianten zur Wahl. In der Verbrennerversion kommt der in anderen Sportmodellen der Marke bewährte V6-Biturbo zum Einsatz, dessen Leistung auf 620 PS gesteigert wurde und der über ein Acht-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplung die Hinterräder antreibt. Mit dem neu entwickelten rein elektrischem Antrieb beträgt die Leistung 750 PS, die auf alle vier Räder übertragen wird. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Versionen 333 km/h, für die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h benötigt der Alfa Romeo weniger als drei Sekunden. Auch nicht ohne: Der Bremsweg aus 100 km/h beträgt weniger als 33 Meter. Bei der Fahrwerksabstimmung vertrauten die Ingenieure übrigens auch auf die Expertise von Formel-1-Pilot Valtteri Bottas. Auf der legendären Teststrecke von Alfa Romeo im norditalienischen Balocco half die große Erfahrung von Bottas, für das neue Coupé eine Konfiguration von Federn und Stoßdämpfern zu definieren, die das für Alfa Romeo typische sehr sportliche Fahrverhalten garantiert. Der neue Alfa Romeo 33 Stradale ist das erste Projekt der speziell aus diesem Anlass gegründeten Abteilung Bottega. Das Team besteht aus Fachleuten, die eng mit den Käufern zusammengearbeitet haben, um 33 exklusive Coupés zu gestalten. Das Konzept Bottega ist von den Designschmieden und italienischen Carrozzerias der 1960er-Jahre inspiriert. Die Abteilung hat ihren Sitz im Alfa-Romeo Werksmuseum in Arese in der Nähe von Mailand – exakt an dem Ort, an dem das Design des historischen Alfa Romeo 33 Stradale im Jahr 1967 genehmigt wurde ... Und der Preis? Über den Preis redet man nicht, Individualisierung ist Trumpf! Foto: Alfa Romeo Foto: Alfa Romeo Foto: Alfa Romeo Foto: Alfa Romeo