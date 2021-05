Die Bühne war bereits aufgebaut, das Rampenlicht eingerichtet, der rote Teppich ausgerollt. Auf dem Genfer Autosalon von 2020 hätte das neueste Derivat der 2017 wiederbelebten Renault-Sportmarke Alpine debütieren sollen. Die A110S wartete, frisch poliert und zwecks Identifizierbarkeit mit orangefarbenen Details dekoriert, auf ihre Enthüllung. Doch dem machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Sie blieb verhüllt, wie so viele andere auch …

Dennoch machten sich, in zeitverzögerter Folge, einige der in Dieppe, Frankreich, gefertigten Einzelstücke auf den Weg in die Welt. In handverlesenen Dosen. Denn der Zweisitzer ist in der um 40 PS geschärften S-Version erst recht ein rares Stück. Eines, das trotz höherer Leistung, schärferer Abstimmung und akkuraterer Sportbremsanlage gegenüber der puristischsten Version, der Pure mit 252 PS und 1.098 Kilogramm, minimal zugenommen hat – um gerade einmal knapp 30 Kilogramm.

Die legen sich nicht ins Gewicht. Ob im Normal- oder im Sport- oder im S-Modus. Im Vergleich zur Standard-A110 agiert die S schärfer, akkurater und zackiger, noch unmittelbarer, was Gasannahme, Lenkung und Bremsen betrifft. Aber nicht lauter. Der Antrieb atmet hörbar, auch spürbar ein, er sitzt am Heck, also quasi im Genick, vermittelt ab Leerlaufdrehzahl Temperament und spontane Antrittsbereitschaft. Die vom siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe unmittelbar in Vortrieb umgesetzt werden. Dabei wirkt die Alpine nicht vorauseilend nervös, sie kann auch gelassen gleiten, Promenieren gehört ja zum Blickfangspiel. Auf ungehobeltem Fahrbahnuntergrund teilt sie bei aller knackigen Härte keine allzu unbotmäßigen Schläge aus.

„Die Alpine ist in der modernen Interpretation ihren zeitlosen Prinzipien treu geblieben: Kompaktheit, Leichtbau, Agilität und Fahrspaß!“ Karin Kirchner, Pressesprecherin Renault Österreich

Unbedingt notwendige Autobahnetappen schüttelt das 4,18-Meter-Gefährt nonchalant aus dem Ärmel. Das wahre Revier sind jedoch Kurven, Kurven, Kurven, je enger, desto lieber. Nicht nur im Sportprogramm kommt gerne kontrollierbare Bewegung ins Heck. Der elektronische Stabilitätswächter ist auch komplett abschaltbar. Ist die Fahrbahn nicht hundertprozentig trocken, erfordert das volle Konzentration. Aufs fast völlig analoge Fahren, fast so wie früher. Die Leichtigkeit des Seins reduziert sich auf Gasgeben, Bremsen, Einlenken und immer so weiter. Extra zu erwähnen sind die Bremsen. Sie verzögern staubtrocken und ultraprompt.

Der Komfort an Bord ist sozusagen rudimentär. Mehr braucht man auch nicht auf der Ideallinie. Was abgesehen davon beeindruckt: Mit wie wenig Gimmicks man auskommen kann, wenn die Erfordernisse nicht darauf abzielen, die vollen Crashtestpunkte zu sammeln. Modernitäten wie ein Multimediasystem samt Display sind an Bord, aber sehr kompakt gehalten. Und ja, analoge Instrumente hat auch die Alpine nicht, es ist ein TFT-Display, das jedoch fast lakonisch nur die wichtigsten Informationen liefert. Die Projektion der Rückfahrkamera ins Kombiinstrument ist fast schon herzig, doch hilfreich. Allzu übersichtlich ist die Karosserie nämlich nicht.

Die Alpine ist einfach ein Spaßgefährt. Für die reine Vernunft ist sie nicht gemacht. Laderaum? Das ist eine Frage, die man sich nicht stellen sollte. 196 Liter Stauvolumen reduzieren Reisegepäck auf eine Handtasche und eine Kreditkarte. Oder man presst einen – kleinen – Trolley in den Beifahrer-Fußraum. Denn es hätten ohnehin nur wenige Mitreisende so richtig Spaß auf dem Soziusplatz. Zumal das Aus- und Einsteigen angesichts von 1,25 Metern Höhe, oder eher Tiefe, zwar keine Akrobatik-, doch schon eine kleine Turnübung sein kann.

Ganz neu und aktuell: Seit Mai ist das Logo der kleinen Französin das Markenzeichen für alle Sportmodelle von Renault. Auch Mégane & Co., bislang unter dem R.S.-Label laufend (Renault Sport Cars), firmieren jetzt unter Alpine Cars.