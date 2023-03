Startbereit für die Radsaison

Werbung

Wenn sie gerne und viel mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs sind, dann hat der ARBÖ mit der Rad- und Freizeit-Mitgliedschaft ein maßgeschneidertes Angebot: Für 27,70 Euro im Jahr gibt es das Rad-Pannenservice. Das Fahrrad wird registriert und bei Bedarf durchgecheckt.

Vor dem Start der Radsaison haben die burgenländischen ARBÖ-Techniker eine Schulung für Fahrräder und E-Bikes gemacht, damit sie beim Pannendienst rasch und kompetent helfen können. „Radfahren wird im Burgenland immer populärer“, sagt Jürgen Janisch, Experte für Fahrräder und E-Bikes beim ARBÖ Burgenland.

„Die häufigsten Gründe fürs Liegenbleiben mit dem Rad sind platte Reifen oder abgesprungenen Ketten“, berichtet der ARBÖ-Techniker vom Prüfzentrum in Güssing. „Diese kleinen Defekte beheben wir natürlich sofort an Ort und Stelle. Auch für Kleinstreparaturen wie lockere Befestigungen oder gerissene Schalt- und Bremsseile haben wir alle wichtigen Werkzeuge und Ersatzteile an Bord unserer Pannenautos“, erklärt Janisch.

Sollte ein E-Bike nicht mehr richtig funktionieren, prüfen die ARBÖ-Techniker alle elektrischen Kontakte und den Akku. „Spinnen jedoch der Bordcomputer oder der E-Motor, bringen wir den Biker samt Rad in die nächste Fachwerkstätte oder nach Hause. Sollte eine Lösung direkt am Einsatz nicht möglich sein, ist der sichere Transport von Bike und Fahrer im Service inkludiert.“

Jürgen Janisch, er hat den Kurs für die burgenländischen ARBÖ-Techniker geleitet, führt aus: „Oberstes Ziel ist natürlich, die Weiterfahrt der Biker zu ermöglichen. Deshalb haben in der Schulung die ARBÖ-Techniker den Ablauf der Pannenhilfe trainiert und Infos zu Antriebs- und Schalt- und Bremssysteme an modernen Bikes bekommen.“

Zusätzlich zum normalen Pannendienst für Autos, Mopeds und Motorräder hat der ARBÖ für seine Mitglieder und Urlaubsgäste mit einer Burgenland-Card das Pannenservice für Fahrräder und E-Bikes im Programm. „Damit wollen wir allen, die gerne und oft in die Pedale treten, die Sicherheit geben, dass sie im Falle eines Defektes schnelle Hilfe und Unterstützung bekommen“, so der ARBÖ-Experte.

www.arboe.at/burgenland