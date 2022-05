Digitales LED-Licht: Leuchtend durch die Nacht

Werbung

Beeindruckend ist es, im Audi-Entwicklungszentrum in Ingolstadt in den Keller zu schauen. Dort, wo sich ein Lichtkanal auf 120 Meter erstreckt. Das Einzige, was dieser Tunnel nicht hat, ist eine Kurve. Dennoch ist er das Herz der Reifung neuer Leucht-Technologien. Wie, aktuell, der Digitalisierung des Lichts.

Die basiert auf der sogenannten DMD-Technologie (Digital Mirror Device). Dahinter stecken Millionen von Micro-spiegeln, die Licht in Pixel zerlegen. Jeder dieser Spiegel ist einzeln ansteuerbar, das Ganze ist komprimiert auf einem winzigen Chip (in der Größe eines Fingernagels).

Die Digitalisierung des Lichts schafft neue Dimensionen bei Sicherheit, Design und Kommunikation!“ GUDRUN GLÜCK Pressesprecherin Audi Österreich

Damit wird die Matrix-Funktion der Frontscheinwerfer nochmals präziser und reagiert sowie agiert noch schneller, wie auf einer nächtlichen Fahrt im S8 rund ums Audi-Experience-Center in Neuburg an der Donau ausprobiert wurde – völlig ohne Eigen- und Fremdblendung. Was während dieser Erprobung naturgemäß nur dann sichtbar war, wenn man sich hinter einem anderen Achter eingereiht hatte: die Individualisierungsoptionen der OLED-Heckleuchten.

Die sollen künftig nicht allein Licht spenden, sondern auch (Symbol-) Botschaften aussenden können. Wie etwa pulsierend leuchtende Warndreiecke, um auf Gefahren aufmerksam zu machen.