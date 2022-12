Werbung

So sehen Sieger aus: Bei der NÖN-Autowahl 2022 hat sich der Audi A8 in der Kategorie „Der Souveräne“ unangefochten an die Spitze gesetzt.

Seit 2017 markiert der Top-Ingolstädter aus der Verbrennerära den obersten Technologie-Level der Marke, ob in der Standardlänge mit 5,172 Metern oder mit gestrecktem Radstand und 5,432 Metern Gesamtlänge (Zusatzname: L). Auf aktuellstem Technikstand gehalten wird er kontinuierlich. Im Zuge der jüngsten Modellpflege wurde die Optik nur behutsam retuschiert. Das resultierte in einem verbreiterten und noch opulenter verchromten Kühlergrill.

Das macht Eindruck, besonders nachts, selbst in der schwärzesten der durchwegs gedeckt gehaltenen Farbvarianten. Das imposante Erscheinungsbild vertieft sich heckwärts, mit serienmäßig eingeführten OLED*-Heck-leuchten, die individualisierbar sind, ganz simpel können via Bordmenü unterschiedliche Designs gewählt werden. Frontal betrachtet kann der Audi in neuem Licht erstrahlen. Ingolstadt präsentiert die aktuellste Leuchttechnik anhand der Frontscheinwerfer: digitale Matrix-LED-Technologie. Dahinter stecken gut 1,3 Millionen Mikro-Spiegel.

Audi A8 Foto: Audi

Sie zerlegen das Licht in winzige Pixel, sie sind einzeln ansteuerbar – und der Chip dafür ist so klein wie ein Fingernagel. Dadurch muss die Nacht nicht unnötig zum Tag werden. Denn die Scheinwerfer leuchten genau dahin, wo man das Licht braucht, sie blenden automatisch und präzise alles aus, was blenden (zum Beispiel reflektierende Hinweistafeln) und geblendet werden könnte – Verkehrsteilnehmer aller Art. Die Leuchtweite sowie die Lichtstärke passen sich an jegliche Fahrbahnkrümmung an, stets in gerade der richtigen Lichtstärke.

Aktuell ist der durchwegs allradgetriebene 8er in Österreich als 286 PS starker 3,0-Liter-V6-Diesel (50 TDI) oder als 340 PS starker 3,0-Liter-V6- (55 TFSI) respektive als 460 PS starker 4,0-Liter-V8-Benziner (60 TFSI) in beiden Längen orderbar. Der S8, mit 571 PS aus dem Achtzylinder-Otto, ist ausschließlich in der Standard- dimension zu haben. Der Plug-in-Hybrid – 60 TFSI e (Systemleistung 449 PS) – ist derzeit nicht bestellbar.

*Organic Light Emitting Diode