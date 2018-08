Ab November: Neuer Audi Q3.

Die zweite Q3-Generation präsentiert sich selbstbewusst(er) und sportlich(er). 4.485 Millimeter lang (plus 97 Millimeter) – und auch dank des

Modularen Querbaukastens gibt es einen großzügigen Innenraum (Fondbank in der Länge um 150 Millimeter verschiebbar). Das Bedien- und Anzeigenkonzept des Familien-SUVs ist komplett neu – willkommen in der digitalen Welt! Plus viele clevere Assistenzsysteme. Motoren?

Drei Benziner und ein Diesel (150 bis 230 PS) werden beim Start zur Auswahl stehen. Wie gehabt: Front- oder Allradantrieb.