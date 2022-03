Starker Auftritt

Bullig und muskulös steht er da, der Q4 e-tron. Ein kompakter SUV, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt! Der Bruder von ID.4 & Co. ist zudem ein ganz Braver – vor allem was das Thema CO 2 -Ausstoß betrifft, er ist ein Zero-Emissions-Fahrzeug.

Hinterradantrieb, 204 PS und 82-kWh-Batterie – damit lässt es sich sehr gut leben. Ebenfalls fein: Sensoren im Fahrersitz melden dem Ingolstädter, dass es losgehen kann – das erspart die Betätigung des Startknopfes; es genügt, die Fahrstufe einzulegen. Rekuperiert wird über die Fahrstufe B(rake), die allerdings nicht für das One-Pedal-Driving reicht, bei dem das Fahrzeug ohne Druck auf das Bremspedal bis zum Stillstand abbremst. Egal, muss auch nicht sein.

Bis zu 515 Kilometer soll der Audi ohne Boxenstopp, konkret: Ladestopp, schaffen, mehr als knapp über 400 Kilometer gingen bei uns nicht (normale Fahrweise, eher kühle Temperaturen). Beeindruckend: die hohe Fahrstabilität,; der Q4 e-tron federt so sanft, satt und gleichmütig wie eine dicke Reiselimousine. Das gefällt uns!