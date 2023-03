BMW 3 PHEV Kombi: Da will man nicht mehr aussteigen!

Werbung

140 km/h schafft der 330e rein elektrisch, und kommt dabei bis zu 58 Kilometer weit. Naja, wir kamen auf rund 40 Kilometer, was aber auch ok ist. Ist die 11,15-kWh-Batterie einmal leer, kann man ganz easy über Nacht an einer normalen Haushaltssteckdose aufladen (das sollte in sechs Stunden erledigt sein). Aufladen während der Fahrt? Geht auch, aber da schafften wir nur acht Kilometer.

Der 330e hat ein Doppelherz – Benzinmotor mit 184 PS, Elektroaggregat mit 113 PS. Per Extra-Boost mobilisiert der Wagen beim Überholen etwa oder beim Anfahren an der grünen Ampel 40 PS zusätzlich (somit 292 PS). Festhalten ist dann angesagt! Der Steckdosen-3er fährt natürlich wie ein normaler 3er: straffes Fahrwerk (in schnellen Kurven äußerst dynamisch); direkte Lenkung; souveräner Allradantrieb; der 3er pickt auf der Straße, als hätte er Wunderreifen montiert – eben alles, wofür wir BMW lieben.

Und als Kombi (heißt bei den Münchnern traditionell Touring) ist „The 3“ auch noch praktisch – mehr als 1.400 Liter passen ins Heck (dann aber zweisitzig). Und noch was: Premium-Interieur, gnadenlos perfekte Verarbeitung, rasch durchschaute Bedienung … Herrlich!

BMW 330e Touring xDrive

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.713 x 1.827 x 1.440 Millimeter, Radstand 2.851 Millimeter, Wendekreis 11,4 Meter, Eigengewicht 1.955 Kilogramm, Kofferraumvolumen 410 bis 1.420 Liter.

Motor: Plug-in-Hybrid – Turbobenziner, vier Zylinder, 1.998 Kubikzentimeter, 184 PS; Elektromotor, 113 PS, Lithium-Ionen-Batterie mit 11,15 kWh; Systemleistung 292 PS, Systemdrehmoment 420 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 225 km/h, in 5,9 Sekunden auf Tempo 100, ab 1,6 Liter Super 95 pro 100 Kilometer und ab 16,1 kWh pro 100 Kilometer (unser Spritverbrauch: 7,2 Liter pro 100 Kilometer, man hätte aber auch mehr Strom laden können).

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge).

Preis: ab 59.990 Euro (Testauto, Listenpreis, 1,5 Prozent Sachbezug).