BMW iX xDrive50: Aushängeschild

Werbung

523 PS Höchstleistung und ein Maximaldrehmoment aus dem Stand von 765 Newtonmeter … Da reicht ein sanftes Streicheln des Gaspedals – und der iX xDrive50 stürmt los, als gäbe es kein Morgen. Trotz der Größe – fast fünf Meter lang und rund 2,5 Tonnen schwer – wäre das neue BMW-Aushängeschild locker in der Lage, in unter fünf Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Nahezu lautlos, surrend.

Aber wer macht das? Kommt es bei einem Vollelektriker doch eher darauf an, mit der zur Verfügung stehenden Energie behutsam umzugehen. Es geht ja um die Effizienz, um die Reichweite. 630 Kilometer Maximalreichweite sagt BMW. Wir kamen auf realistische 440 Kilometer, normal gefahren, was für ein Auto dieser Kategorie schwer ok ist.

Beeindruckend ist auch das Fahrverhalten – das Fahrwerk verwöhnt mit einer geschmeidigen Luftfederung, die Lenkung arbeitet vorbildlich präzise. Ein himmlisches Vergnügen könnte man sagen.

-tv-