Der Handliche

Vollbild

FB

Stichwort Design: ruhig, klar, nicht aggressiv – C5 X. Bella Italia! Der Antrieb kombiniert einen Turbobenziner mit einem 48-Volt-Elektromotor. Also Mildhybrid, 130 plus 20 PS. Diese Kombination passt einfach Molto Bene zu dem Wagen. Und: Jetzt ist jedes Modell der Marke Fiat auch mit elektrifiziertem Antrieb verfügbar.

Der Focus ist einer der besten Kompakten – kürzlichwurde er gezielt überarbeitet. Nettes Detail: Der Toter-Winkel-Assistent kann durch gezielte Lenkimpulse aktiv auf den Fahrer einwirken, um einen riskanten Spurwechsel zu verhindern, falls sich ein anderer Verkehrsteilnehmer im schwer einsehbaren Bereich schräg hinter dem eigenen Auto befindet oder sich nähert.

Neuer Civic: Die Fließhecklimousine (die große Heckklappe besteht übrigens aus Kunstharz) präsentiert sich innen wie außen in einem elegant(er)en Look. Wie fährt sich der 2er Hybrid? Handlich, agil, macht Spaß. Der Astra hat sich vom braven Kompaktwagen in einen echten Lifestyle-Hingucker verwandelt. Neuer 308: Den Franzosen ist ein richtiger Eyecatcher gelungen! Charaktervoll. Die neue, serienmäßige Standard-Lackierung heißt Olivine-Grün. Mit der dritten Aygo-Generation erfindet Toyota seinen Kleinstwagen neu. Angenehm: Die Sitzposition im Aygo X wurde gegenüber dem Vorgänger um 55 Millimeter erhöht. Noch kurz zum Namen: Aygo soll sinngemäß „I go“ („Ich gehe/ fahre“) andeuten.



1 /8