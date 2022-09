Der Temperamentvolle

Vollbild

FB

Sieht scharf aus – und fährt sich auch so: Kona N. Die Neuauflage einer Ikone kehrt mit klassischem Stoffverdeck und sportlichem Charakter zurück zu seinen Wurzeln. Die Triebwerke (V8, bis zu 585 PS stark) werden in reiner Handarbeit nach dem Prinzip „One Man, One Engine“ montiert. Geplant ist übrigens eine Hybridversion. Porsche steht für Sportwagen. Erstmals trägt ein viertüriger Sportwagen das besondere Kürzel, welches bislang dem 911 und den 718-Modellen vorbehalten war. Der Buchstabe T („Touring“) bezeichnet bei Porsche seit den 1960er-Jahren eine besondere Form der Sportlichkeit. Turbomotor mit 265 PS, der Macan T braucht nur 6,2 Sekunden auf Tempo 100.

GR86 – das heißt: purer Fahrspaß in einem „analogen“ Fahrzeug für das digitale Zeitalter. Bis zu 226 km/h schnell. Toyota begrenzt den Verkauf europaweit auf zwei Jahre, um den exklusiven Charakter des Sportcoupés zu unterstreichen.

1 /4