Continental GT: Zwei Jahrzehnte Gran Turismo

Ob Coupé oder Cabrio – exklusiv und edel ist Bentleys Gran Turismo so oder so. Heckbetont ausgelegter Allradantrieb ist stets an Bord (ebenso eine Drei-Kammer-Luftfederung). Leistung ist ausreichend vorhanden, nämlich bis zu 659 PS.

Foto: Bentley