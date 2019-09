Der Karnerhof (****S) ist ein großzügig angelegtes Haus mit Tradition. Ein Familienbetrieb, in dem Kärntner Gastfreundschaft Tag für Tag herzlich gelebt wird. Direkt am Faaker See, mit 100.000 Quadratmetern Platz zum Wohlfühlen, Aktivsein und Entspannen.

Ein langsam gewachsenes Haus. Ein Hotel mit Charakter und Tradition. Das spiegelt sich auch in den Zimmern, Suiten und Studios wider. Hier erwartet den Gast abwechslungsreiches Design – von traditionell-gemütlich bis modern-offen, mit viel natürlichem Licht sowie teils zurückhaltenden und teils kräftigen Farbakzenten und Mustern. Bei kontinuierlichen Erneuerungen und Renovierungen wird stets großer Wert auf eine liebevolle, sorgfältige Auswahl der Materialien und Möbelstücke sowie auf geschmackvolles Design im Einklang mit der Kärntner Landschaft gelegt.

Gastgeberfamilie Melcher versteht etwas vom Genießen und lebt ihren erlesenen Qualitätsanspruch bis ins Detail. Einen hohen Stellenwert hat etwa die Salatkultur im Karnerhof. Denn hier ist der Salat Chefsache – mariniert von Seniorchef Johann Melcher in einer großen Schüssel vor den Augen der Gäste. Die wunderbaren Zutaten: erntefrische Blattsalate, der Melchersche Balsamico und ausgesuchtes, hochwertiges Oliven-, Walnuss- oder Kürbiskernöl. Alle Restaurants und Restaurantterrassen verfügen über herrliche Ausblicke auf die eindrucksvolle Naturkulisse.

Die Lage im Dreiländereck Kärnten, Italien und Slowenien am Schnittpunkt dreier Kulturen bringt abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Der Alpe-Adria-Trail überwindet von hier aus die Karawanken. In unmittelbarer Umgebung finden sich beste Wander-, MTB- und Radmöglichkeiten für die ganze Familie, und innerhalb von zehn bis 45 Minuten liegen zwölf Golfplätze. Villach, Klagenfurt, Udine und Ljubljana sind bequem erreichbar. Im Hotel gibt es kostenlos Leihräder, Ruderboote, Tennisplätze, Tischtennis sowie Spielplatz am Strand. Hoteleigene E-Bikes können gemietet werden.

WIR VERLOSEN IM RAHMEN DER NÖN-AUTOWAHL 2019 DREI NÄCHTE FÜR ZWEI PERSONEN IM DOPPELZIMMER INKLUSIVE HALBPENSION (EIGENANREISE)!

Einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, ausgenommen Juli und August.