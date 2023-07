Flying Spur PHEV: Fliegendes Wechselspiel

Der geflügelte Sporn zitiert das Familienwappen des alteingesessenen und ehrwürdigen Kutschen- und Karosseriekreateurs Mulliner. Ebenso würdig wirkt der Flying Spur auch, mittlerweile in seiner dritten Generation unter dem Dach des VW-Konzerns. Alt wirkt er aber ganz und gar nicht, bei allem Traditionsbewusstsein. Das die Nachfolge des einstigen Markenflaggschiffs, des Mulsanne, inkludiert. Seit 2019. Den Einstieg absolvierte die 5,316-Meter-Limousine mit 6,0-Liter-W12-Benzinern (635 PS), gefolgt von 4,0-Liter-V8-Ottos (550 PS). Der dritte im Antriebsbund ist ein Plug-in-Hybrid mit einem 2,9-Liter-V6, selbstverständlich Benziner, als Kooperationspartner eines Elektroaggregats. Sind beide Antriebe in Aktion, bleibt das Systemleistungsniveau mit 544 PS deutlich über der 500-PS-Marke. Was würdig kraftvollem Vortrieb den Boden bereitet, fein portioniert von der achtstufigen Direktschaltung. In jedem Fahrmodus, wobei der sportlichste den Verbrenner knurrig zu Wort kommen lässt. Was keineswegs unwürdig ist. Denn es steckt in jedem Bentley ein Sportler. Das muss der Brite aber nicht auf allen Wegen dokumentieren, um seine mächtige Erscheinung zu unterstreichen. Denn streift man rein elektrisch durch die Stadt und bleibt dabei (nicht nur wegen der Reichweite, bis zu 35 Kilometer haben wir so geschafft) in gemessenem Tempobereich, macht sich maximal dezentes Schmurgeln der (breiten) Reifen hörbar. Was den Flying Spur mit einer weiteren Dimension anreichert: Trotz 2,5 Tonnen Gewicht kann der Verbrauch unter sieben Liter Sprit gedrückt werden – ein Unterfangen, das kontemplative Gelassenheit voraussetzt. Fein: Dank Vierradlenkung ist das Flaggschiff fast so agil wie ein Kompaktwagen.

Fazit: Der teilelektrische Antrieb hat keinerlei Einfluss auf die gediegene Atmosphäre im Interieur und auf die ausgewogene Balance des Fahrwerks.

Foto: Bentley

Foto: Bentley

Test: Bentley Flying Spur S PHEV

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 5.316 x 1.978 x 1.483 Millimeter, Radstand 3.194 Millimeter, Wendekreis 11,46 Meter, Eigengewicht 2.505 Kilogramm, Kofferraumvolumen 351 Liter. Motor: Plug-in-Hybrid, Biturbo-Benziner, sechs Zylinder, 2.894 Kubikzentimeter; Elektroaggregat, 18,0-kWh-Akku (netto); Systemleistung 544 PS, Systemdrehmoment 750 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 285 km/h, in 4,3 Sekunden auf Tempo 100, 3,3 Liter pro 100 Kilometer, 75 Gramm CO2 pro Kilometer, elektrische Reichweite 40 Kilometer (WLTP), Ladezeit 2,5 bis 6,15 Stunden. Kraftübertragung: Allradantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (acht Stufen). Preis Testwagen: 321.570 Euro ...