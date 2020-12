Luxus und Nachhaltigkeit schließen einander nicht aus. Dazu liefert Bentley, die englische Edelmarke mit dem VW-Konzern im Hintergrund, grundsätzlich bereits einen Beitrag – mit Dauerhaftigkeit, Wertbeständigkeit und nicht zuletzt dem Erhalt von manueller und regionaler Handwerkskunst vielfältiger Art, sei es Metall-, Holz-, Leder- und Textilbearbeitung, sei es eine fortgeschrittene Form des Kutschenbaus. Jetzt kommt CO 2 -Minimierung sowie -Neutralisierung hinzu, in der Zukunftsausrichtung des Motorenportfolios.

Erste Schritte sind gesetzt: Mit dem Auslaufen des bisherigen Flaggschiffs Mulsanne wird der klassische 6,75-Liter-V8-Benziner (zuletzt mit 537 PS) nach 61 Jahren Dienstzeit in Pension geschickt. Gleichzeitig wird der W12-Biturbo-Benziner – an sich ein doppelter 3,0-Liter-V6 mit 635 PS (in der Supersport-Version der Vorgänger-Generation des Continental GT 710 PS) – teilweise aus dem Modellprogramm aussortiert.

„Der Flying Spur rückt auch als V8 den Fahrer in den Mittelpunkt, er bleibt dabei praxistauglich, ohne Kompromisse bei Luxus und Handwerkskunst einzugehen …“ Gregor Waidacher, Pressesprecher Bentley Österreich

Mit der Überarbeitung des Bentayga war es zunächst für den mächtigen SUV soweit. Er ist derzeit ausschließlich mit dem bekannten und optimierten 4,0-Liter-V8-Biturbo-Benziner (550 PS) motorisiert. Im verlöteten und im offenen Continental ist das Aggregat seit dem Vorjahr ein zusätzliches Antriebsoffert. Ebenso wie neuerdings im Flying Spur, dessen zweite Generation 2019, zu Bentleys 100-Jahr-Jubiläum, vom Stapel gelassen wurde und der jetzt das Erbe des Mulsanne als Limousinen-Flaggschiff angetreten hat. Auch im allradgetriebenen Viersitzer hat der doppelt aufgeladene Achtender mit automatischer Zylinderabschaltung 550 PS Leistung. Woraus trotzdem höhere Fahrdynamik resultiert: Er bringt 100 Kilogramm weniger Gewicht an der Vorderachse mit als der W12.

Einer der nächsten Schritte ins kommende zweite Jahrhundert von Bentley ist, im Rahmen der Beyond-100-Strategie, die Elektrifizierung der Antriebsstränge. Das bedeutet die Implantierung von Plug-in-Hybridsystemen, in der Folge des Bentayga Hybrid vom Vorjahr. Zwei neue Modelle sind bereits für 2021 angekündigt. Bis 2026 will man alle Edlen aus dem Bentley-Stammwerk in Crewe entweder teils oder voll elektrifiziert haben. Und aus heutiger Sicht sollen schließlich ab 2030 alle Bentleys batterieelektrisch angetrieben sein. Hand in Hand damit geht das Ziel, bis dahin vollständig klimaneutral zu agieren. In der Fertigung ist die CO 2 -Bilanz bereits jetzt ausgeglichen.

Bentley und die Zukunft: Die Studie EXP 100 GT ist ein 2+1- Sitzer, Vollelektriker, Topspeed um die 300. Bentley

Wie künftig die Themen automobiler Luxus und lokale Emissionsfreiheit aussehen können, das hat Bentley anhand der Studie EXP 100 GT präsentiert: ein vollelektrischer Gran Turismo der Zukunft, mit der Fähigkeit, voll automatisiert zu fahren, doch immer noch mit allen Ingredienzien luxuriöser und sportlich dynamischer individueller Fortbewegung. Das 5,8 Meter lange Concept Car ist allradgetrieben, mit (noch) nicht genannter PS-Leistung, doch mit 1.500 Newtonmetern Maximaldrehmoment. Bei rund 1.900 Kilogramm Gewicht sollen sich 2,5 Sekunden für null auf 100 ausgehen, und bis zu 700 Kilometer Reichweite.