Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.386 x 1.824 x 1.576 Millimeter, Radstand 2.670 Millimeter, Eigengewicht 1.620 Kilogramm, Kofferraumvolumen 415 bis 1.405 Liter.

Motor: Mildhybrid – Turbobenziner, vier Zylinder, 1.998 Kubikzentimeter, 204 PS, 320 Newtonmeter; 48-Volt-Mildhybrid-Technologie mit einem in das Getriebe integrierten Elektromotor (19 PS, 55 Newtonmeter); Systemleistung 218 PS, Systemdrehmoment 360 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 241 km/h, in 7,0 Sekunden pro 100 Kilometer, ab 6,0 Liter Super 95 pro 100 Kilometer, ab 137 Gramm CO 2 pro Kilometer.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sieben Gänge).

Preis: ab 42.200 Euro (Testauto, Listenpreis) – Frontkollisionswarnung, Geschwindigkeitsregulierung mit Bremsfunktion, Parkassistent (Rückfahrkamera, Rückfahrassistent), Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, volldigitale Armaturentafel.