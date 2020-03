Hybrid? Das hört sich nach Sparen an, aber nicht nach Spaß. Mhm. Stopp! Mit dem 330e bringt BMW die Freude am Sparen. Sie lesen schon richtig: Aus Freude am Fahren wird (auch) Freude am Sparen! Die Bayern haben nämlich keinen Öko-3er auf die Räder gestellt, sie sind der Firmen-DNA treu geblie-ben!

Der 330e macht Spaß, richtig Spaß. Dank XtraBoost (aktivierbar über den Fahrerlebnisschalter) wird das Fahrzeug in seine dynamischste Ausprägung versetzt: Statt 252 PS gibt es für zehn Sekunden 292 PS. Kommentar eines Mitfahrers: „Hy-brid hab ich mir echt anders vorgestellt …“ Tempo 100 ist nach nur 5,9 Sekunden erreicht – eine gute Beschleunigung kann auch zu einer hohen (aktiven) Sicherheit beitragen. Der Lithium-Ionen-Akku (zwölf Kilowattstunden) ist unter der Fondbank platziert. Voll aufge-laden sind rund 60 Kilometer rein elektrisch möglich. Geht sogar bis zu 140 km/h, was natürlich totaler Blödsinn ist, schließlich ist der Grundgedanke eines Plug-in-Hybriden: Überland mit Verbrenner fahren, damit es in der City keine Schadstoffe gibt.

Der 330e fährt sich (natürlich) wie ein typischer 3er: straffes Fahrwerk, direkte Lenkung, gut im Anzug – eben alles, wofür wir BMW sooooo lieben.