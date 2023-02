Werbung

Plug-in-Hybrid: BMW steht nicht nur für „Freude am Fahren“, beim 330e heißt das Motto auch „Freude am Sparen“. Ja, ok, der Münchner ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber wie heißt es so schön: Die Qualität hat ihren Preis.

Der 330e hat ein Doppelherz – Benzinmotor mit 184 PS und Elektromotor mit 113 PS. Rein elektrisch, emissionsfrei, fährt die Limousine mit betont sportlichem Auftritt maximal 62 Kilometer weit, das geht sogar mit bis zu 140 km/h. Per XtraBoost-Funktion mobilisiert der Wagen beim Überholen etwa oder beim Anfahren an der grünen Ampel 40 PS zusätzlich (292 statt 252 PS).

Und plötzlich denkt man: Na bumm, Hybrid hab’ ich mir aber ganz anders vorgestellt. Festhalten ist hier angesagt! Der Steckdosen-3er fährt übrigens wie ein normaler 3er: straff das Fahrwerk (in schnellen Kurven äußerst dynamisch), direkt die Lenkung, 1a der Allradantrieb – eben alles, wofür wir BMW lieben.

Damit kein Irrtum entsteht: Ein Plug-in-Hybrid muss regelmäßig und konsequent Strom laden, sonst ist das Ganze ein Etikettenschwindel. Der angegebene Spritdurchschnittsverbrauch beim 330e (ab 1,4 Liter) ist in der Realität nicht erreichbar, 5,5 Liter war unser Verbrauch. Auch ok!