Mit globalem Ansatz ging BMW an die Erneuerung des Marken-Flaggschiffs heran. Der neue 7er (er steht in seinem 45. Modelljahr) soll in seiner siebten Generation den Ansprüchen und Anforderungen aller Märkte entsprechen. Optisch mit neu interpretiertem Design, das trotz bis an die Motorhaubenkante hochgesetzter und schmaler Signatur- und Tagfahrlichteinheit kaum polarisierend wirkt.

Ebenso wie die quasi kaschierten Hauptscheinwerfer, die sich erst dann bemerkbar machen, wenn das Licht eingeschaltet ist. Die Karosserie wirkt wie aus einem (langen) Guss, sie ragt knapp ans 5,4-Meter-Maß heran (genau: 5,39 Meter, satte 13 Zentimeter mehr als bisher), bei einem Radstand von 3,22 Metern. Man kann sie monochrom oder zweifarbig lackiert haben. Ersteres wirkt dynamischer, Zweiteres gesetzter und klassischer.

Das ist jedoch noch nicht alles, was unter globaler Aufstellung zu verstehen ist, denn das bezieht sich auch auf die breite Aufstellung der Antriebe, die durchwegs mit 4x4-System kombiniert sind. Auf einer flexiblen Plattform haben Verbrenner ebenso Platz wie teil- und batterieelektrische Systeme. Das bedeutet: mildhybridisierte R6- und V8-Verbrenner, Plug-in-Hybride in Kooperation mit Sechszylinder-Ottos sowie Vollstromer.

Der i7 ist ein Sinnbild für progressiven Luxus, von nachhaltiger Premium-Mobilität geprägt! Michael Ebner, Pressesprecher BMW Austria

Nicht alle diese Motoren sind für Europa gedacht. In der Alten Welt hat der i7 – der Elektro-7er – Vorrang. Ihm ist die Startflagge zugedacht. Zunächst mit 544 PS und 745 Newtonmetern (aus zwei Elektromotoren) und einer Reichweite von bis zu 625 Kilometern (Höchstgeschwindigkeit 240 km/h). Darauf folgen wird ein Mildhybrid-Diesel (mit exakt 300 PS) mit sechs Zylindern sowie ein Plug-in-Hybrid mit 490 PS und einer elektrischen Reichweite von rund 80 Kilometern.

Dass BMW den Top-Bayern nicht nur mit potenten und dennoch effizienten Antrieben losschickt, ist selbstverständlich. Der neue 7er ist, ob voll- oder teilelektrisch, vollgepackt mit luxuriöser Dynamik-, Komfort-, Assistenz- und Infotainment-Mitgift auf dem neuesten Stand. Highlights sind: Luftfederung, Leder/Kaschmir-Sitzbezüge, Fahrautomatisierung auf Stufe 3, hochauflösender 31,3-Zoll-Bildschirm (8K) für die Fondpassagiere (Theatre Screen).