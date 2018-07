Projektleiter Joachim Dunkel betont: „Das Design stand an erster Stelle!“ Der neue X4 hebt sich deutlich von den normalen SUVs ab. Rundlich-pummelig ist Schnee von gestern. Die Optik des neuen SACs (Sports Activity Vehicle) ist sportlich(er), bullig(er) – satt(er) steht er auf der Straße. Eine coole Erscheinung. Anders als der brave Bruder X3. Länger (4.752 Millimeter, plus 81 Millimeter) und breiter (1.918 Millimeter, plus 37 Millimeter) als der Vorgänger – und zugleich, dank intelligentem Leichtbau, um 50 Kilogramm leichter. Blick in den Innenraum: Das Cockpit entspricht dem des X3 – fahrerorientiert, elegant und hochwertig. Die neu entwickelten Sportsitze sind schlank geschnitten, bieten viel Seitenhalt. Im Fond sind die Platzverhältnisse überraschend großzügig. Klar, das Dach fällt hinten ab, das schränkt die Kopffreiheit etwas ein. Aber selbst für lange Beine gibt es noch Platz und dazu eine angenehme Sitzposition (die Beinfreiheit im Fond wuchs um 27 Millimeter). Die Rücklehne ist dreigeteilt klappbar, der Kofferraum schluckt jetzt 525 bis 1.430 Liter (vorher: 500 bis 1.400 Liter). Und die gegen Aufzahlung erhältliche Cargo-Funktion ermöglicht eine individuelle Einstellung der Lehnenneigung. Lifestyle kann auch praktisch sein! Wer es unbedingt braucht: Es gibt optional ein Ambiente-Air-Paket – mit Beduftung des Innenraums.

Fünf Euro-6d-Temp-Motoren stehen ab sofort zur Verfügung – von 184 bis 326 PS, Acht-Gang-Automatik und Allradantrieb immer serienmäßig. Im „Herzen“ ist der X4 übrigens ein Österreicher, denn alle Diesel kommen aus dem Motorenwerk in Steyr. Einen elektrifizierten X4 wird es übrigens nicht geben – im Gegensatz zum X3 (ab 2020). Astrein der Umgang mit Kurven und Ideallinie. Mit dem griffigen Lenkrad zirkeln wir den X4 wie einen Mini Countryman ums Eck. Beeindruckend: Trotz 1,8 Tonnen Gewicht werden schnell gefahrene Kurven leichtfüßig umrundet!

Fast schon ein Muss: Die Option Driving-Assistant Plus beinhaltet die neue Generation der Aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, den Lenk- und Spurführungsassistenten, den Spurhalteassistenten mit aktivem Seitenkollisionsschutz sowie die Querverkehrs- und die Kreuzungswarnung. Und: BMW bietet als erster Fahrzeughersteller mit der über den Connected Drive Store buchbaren Funktion Microsoft Office 365 eine sichere Serveranbindung für den Austausch und die Bearbeitung von Mails, Kalendereintragungen und Kontaktdaten.

Der Anteil der X-Modelle am BMW-Gesamtverkauf liegt übrigens bei 41 Prozent. Seit 1999 wurden in Österreich rund 73.000 X-Modelle verkauft.

Start & Preis. Ab sofort erhältlich.

Preise: Benziner: 184 PS (20i) ab 54.450 , 252 PS (30i) ab 64.000 ; Diesel: 190 PS (20d) ab 55.950, 231 PS (25d) ab 59.350 , 326 PS (M40d) ab 80.200 . Ab August bestellbar: Benziner mit 354 PS (M40i, ab 82.350 ), Diesel mit 265 PS (30d, ab 67.450 ). Kraftstoffverbrauch ab 5,4 Liter pro 100 Kilometer (CO2-Emissionen: ab 142 Gramm pro Kilometer).

Bodenfreiheit: 204 Millimeter.