Der XM ist einfach mega!

Der XM ist der erste von der M GmbH eigenentwickelte Wagen seit dem M1, dessen Vorbereitung vor 50 Jahren überhaupt erst den Startschuss für die damals neu gegründete BMW Motorsport GmbH gab. Er ist also was ganz Spezielles!

Ein spektakuläres Aussehen. Eine rollende Provokation. Eine imposante Selbstdarstellung, die es sonst auf den Straßen nicht gibt. Cool der beleuchtete Kühlergrill, der in der Dunkelheit für viel Aufsehen sorgt. Und innen gibt es nicht nur viel Platz, sondern auch viel Luxus. Detail am Rande: Die Ambientebeleuchtung am Dachhimmel (mit Prismenstruktur) verfügt über 100 LEDs – das ergibt eine Atmosphäre wie bei einem Rockkonzert. Bleiben wir gleich beim Rocken: Der XM ist ein Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 653 PS. Dementsprechend auch die Fahrleistungen: einfach irre. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich hier um kein Leichtgewicht handelt. Irre, wie der SAC von Kurve zu Kurve surft. Die Sportabstimmung ist schon extrem. Let's rock ...

Foto: BMW

Foto: BMW

Test: BMW XM

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 5.110 x 2.005 x 1.755 Millimeter, Radstand 3.105 Millimeter, Eigengewicht 2.785 Kilogramm, Kofferraumvolumen 527 bis 1.820 Liter. Motor: Plug-in-Hybrid – TwinTurbo-Benziner, acht Zylinder (V), 4.395 Kubikzentimeter, 489 PS, 650 Newtonmeter; Elektromotor, 197 PS, 280 Newtonmeter (Lithium-Ionen-Batterie mit 25,7 kWh, elektrische Reichweite bis zu 88 Kilometer, bis zu 140 km/h schnell); Systemleistung 653 PS, 800 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (optional 270 km/h möglich), ab 1,5 Liter pro 100 Kilometer (laut WLTP; es können aber auch zehn Liter und mehr sein), ab 28,9 kWh pro 100 Kilometer. Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 171.500 Euro (Testauto).