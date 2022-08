Werbung

Von der Philosophie, Elektro-autos wie den i3 grundlegend anders als konventionell angetriebene Pkw zu konstruieren, ist München abgerückt. Der iX3 ist ein vollelektrischer X3. Das sieht man auch (was aber kein Nachteil ist). Typisch für ein Zero-Emission-Vehicle: Der Grill ist geschlossen – plus Aero-Feinschliff, zudem gibt es ein paar blaue Akzente. Und an Bord sieht es aus wie in jedem anderen X3, feines Platzangebot inklusive.

Der an der Hinterachse liegende Elektromotor liefert maximal 286 PS. Damit wird kräftig, aber nicht übermütig beschleunigt. Auffällig ist, wie fein sich die Leistung dosieren lässt, der Motor reagiert sensibel auf das „Gas“. Das gilt auch für die gut funktionierende, in vier Stufen verstellbare Rekuperation. Mit etwas Übung bekommt man das One-Pedal-Fahren flüssig hin. Der SUV ist auf der Autobahn alles andere als ein Hindernis – auffallend dabei: An Bord bleibt es immer angenehm leise.

Und das Thema Reichweite? Mit dem 80-kWh-Akku gibt BMW eine Reichweite von maximal 462 Kilometer an. Naja, das haben wir nicht geschafft, „normale“ 360 Kilometer sind aber problemlos machbar.