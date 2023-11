Jetzt hat es den 5er auch erwischt!

Reichweite, Realverbrauch, Beschleunigung, Ladezeit – das sind Werte, die bei E-Autos (kauf)entscheidend sind. Auf all diese Faktoren hat das Wärmemanagement entscheidenden Einfluss. Dieses Thema verantwortet für alle E-Fahrzeuge der BMW Group exklusiv das Entwicklungszentrum am Standort Steyr.

Den vollelektrischen 5er gibt es in zwei Leistungsstärken: einmal mit 340 PS (im Modus Sport, der eDrive40 hat eine Reichweite von maximal 582 Kilometer) und einmal mit 601 PS (im Modus Sport, der M60 xDrive schafft bis zu 516 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 230 km/h). Jeweils an Bord: Batterie mit 81,2 kWh Nettokapazität. Wir sind mit beiden Modellen gefahren und können nur den Hut ziehen – Respekt! Da hat München wieder ganze Arbeit geleistet! Der i5 fährt sich wie ein normaler 5er – souverän, engagiert und ganz nah bei der Straße. Vollelektrische Fahrfreude. 582 Kilometer Maximal-Reichweite (laut WLTP) kann sich schon sehen lassen. Wenn das mal trotzdem knapp werden sollte, gibt es einen Max-Range-Modus, der konsequenter ist als je zuvor, nicht nur die Leistung drosselt, sondern auch das Tempo auf 90 km/h limitiert und so auf Knopfdruck die Restreichweite um bis zu 25 Prozent streckt. Gleichstrom kann mit einer Leistung von bis zu 205 kW geladen werden. So lässt sich der Ladezustand der Batterie im i5 in rund 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent erhöhen. Der i5 M60 xDrive ist übrigens mega: Mit welcher Macht und Leichtigkeit man auf der Landstraße vorausfahrende Autos überholen kann, ist ziemlich krass. Der Wagen zieht ab, als gäbe es kein Morgen (in nur 3,8 Sekunden wird der Tempo-100-Sprint erledigt).

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Das Exterieur des 5ers präsentiert sich sportlich-elegant. Die Limousine hat in der Länge um 97 Millimeter gewachsen, auf 5.060 Millimeter. Im Fond hat das Platzangebot dementsprechend zugelegt, das Kofferraumvolumen wird mit 490 Litern angegeben. Blick in den Innenraum: Natürlich BMW-like, Qualität auf höchstem Niveau. Was anderes haben wir auch nicht erwartet. Blickfang im Cockpit ist ein sanft geschwungenes Digitaldisplay hinter dem Lenkrad (BMW nennt es „Curved Display“), das aus einem 12,3 und einem 14,9 Zoll großen Display besteht. Premiere: Erstmals bei BMW wird eine vollständig vegane Interieurausstattung angeboten.

Noch was: Ein intensives teilautomatisiertes Fahrerlebnis ist mit dem neuen Autobahnassistenten bis Tempo 130 möglich (die Hände dürfen dabei dauerhaft in den Schoß gelegt werden ) – inklusive aktivem Spurwechselassistent. In Deutschland erlaubt, in Österreich (noch) nicht.

Neu: BMW 5er-Limousine

Ab sofort bestellbar/erhältlich. Listenpreise: i5 eDrive40 (340 PS) ab 69.950 Euro, i5 M60 xDrive (601 PS) ab 99.950 Euro, 520i (208 PS) ab 61.100 Euro, 520d (197 PS) ab 63.000 Euro, 520d xDrive ab 67.200 Euro. Werden demnächst nachgereicht: 530e (299 PS), 550e xDrive (489 PS).