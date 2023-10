M2 Coupé: Scharf wie ein Skalpell

Das von uns getestete M2 Coupé ist (glaubt man den BMW-Leuten, und das tun wir) das letzte Modell, das es in dieser Art und vor allem mit dieser Motorisierung geben wird. Jedenfalls hierzulande – in der EU.

Der Kompaktwagen ist stark, schnell, handlich und, ja, unvernünftig. Aber über Vernunft und Unvernunft wollen wird hier nicht diskutieren: Das M2 Coupé ist ein Auto für den maximalen Fahrspaß. Und dafür bekommt München viel Applaus! Understatement? Fehlanzeige! Der Viersitzer hat es faustdick hinter den Ohren, als käme er direkt vom Tuner. Scharf! Heftig! Zurückhaltung schaut definitiv anders aus. Fahreindruck? Wow! Eine perfekte Fahrmaschine. Das aktive Differential sperrt sich elektronisch stufenlos bis 100 Prozent und erhöht dabei die Agilität und Dynamik in schnellen Kurven. Wer die Grenzen der Fahrphysik ausloten will, der kann die Traktionskontrolle für die Radschlupfbegrenzung in zehn Stufen verstellen. Das 460 PS starke M2 Coupé frisst jede Kurve mit Vergnügen, ohne sich überfordert zu fühlen. Bleibt dabei der Komfort auf der Strecke? Nein, zum Glück nicht. Und der Spritverbrauch? Im Schnitt rund zehn Liter, bei flotter(er) Fahrweise können es aber auch um die 20 Liter sein.

Fazit: Sportskanone ...

Test: BMW M2 Coupé

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.580 x 1.887 x 1.403 Millimeter, Radstand 2.747 Millimeter, Eigengewicht 1.800 Kilogramm, Zuladung 355 Kilogramm, Kofferraumvolumen 390 Liter. Motor: TwinPower-Turbobenziner, sechs Zylinder (in Reihe), 2.993 Kubikzentimeter, 460 PS, 550 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (elektrisch abgeregelt), in 4,1 Sekunden auf Tempo 100, ab 9,6 Liter Super 95 pro 100 Kilometer, ab 218 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Heckantrieb, Sportautomatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 89.350 Euro (Tempomat mit Bremsfunktion, adaptives M-Sportfahrwerk, Alarmanlage) – unser Testauto kostet unter dem Strich 113.805 Euro (u. a. M-Carbon-Dach, M-Carbon-Schalensitze vorne, M-Drivers-Package – Höchstgeschwindigkeit 270 km/h).

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW