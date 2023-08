M4 Coupé: Es lebe der Sport!

„Nur quer bist wer!“ heißt es so schön – und der M4 hat eine sensationelle Querdynamik! Eine Fahrmaschine zum Quadrat. Das Handling ist mehr als perfekt, egal ob mit Allrad- oder Hinterradantrieb. Der Allrad tut Allraddinge, wenn man sie braucht, aber eigentlich fühlt sich das Auto immer wie ein Hecktriebler an. Der BMW „fliegt“ einfach so über die Fahrbahn. Mit arroganter Leichtigkeit.

Viel tun muss man dafür nicht. Außer permanent auf den Tacho schauen, denn mit diesem Wagen ist man oft, sehr oft zu schnell unterwegs – und das ist nicht gut für das Geldbörsel. Unter der Motorhaube: 510 PS (also Competition). Die können schon ordentlich brüllen (wenn man den richtigen Knopf drückt). Die sorgen für mächtig Power, Kraft und Saft ist in jeder Lebenslage vorhanden.

Ich würde das M4 Competition Coupé als perfektes Reisecoupé für Zwei bezeichnen. Die Qualität und Ergonomie im Interieur ist fantastisch (hinten eher nur Notsitze), die Bedienung des Infotainments bekannt überlegen ... und glauben Sie es oder nicht, aber mit diesem Bayern sind auf der Langstrecke unter zehn Liter möglich.

Test: BMW M4 Competition M xDrive Coupé

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.794 x 1.887 x 1.393 Millimeter, Radstand 2.857 Millimeter, Eigengewicht 1.850 Kilogramm, Kofferraumvolumen 440 Liter. Motor: Bi-Turbobenziner, sechs Zylinder (V), 2.993 Kubikzentimeter, 510 PS, 650 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (optional 290 km/h) in 3,5 auf Tempo 100, ab 10,0 Liter pro 100 Kilometer, ab 228 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Allradantrieb (Umschaltung auf Heckantrieb möglich), Automatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 123.700 Euro, das Testauto (Track-Reifen, Carbon/Keramik-Bremsen, Laserlicht) kam auf knapp über 160.000 Euro.