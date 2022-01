Souveräne Ausgewogenheit

Wenn man endlich einmal die Zeit dafür hat, blauzumachen, bietet sich eine Fahrt ins Blaue an. Nimmt man als Gefährt einen BMW aus der 4er-Reihe, ist einer in Blau besonders passend. Vor allem dann, wenn das Wetter hartnäckig winterlich grau ist. All das traf zu Beginn des Jahres zu: verhangener Himmel, leises Schneegeriesel und der Münchner in Por- timao-Blau-Metallic. Das verspricht in der M440i-Version schon im Stillstand, was sich die Bayern auf die Fahnen heften: Freude am Fahren.

Dazu tragen nicht alleine die 374 PS Leistung bei, unterfüttert von 500 Newtonmetern Maximaldrehmoment. Die Boost-Funktion des mildhybridisierten Reihen-Sechszylinders legt kurzfristig nochmals elf Pferdestärken drauf. Doch, wie gesagt, das alleine ist es nicht. Dazu addiert sich das in jedem Fahrmodus – auch in EcoPro – knackige Sportfahrwerk, das sich selbst im Sport- Plus-Programm niemals ungebührlich verhärtet. Dazu gehören die fein gefühlvolle Lenkung und die stets richtig schaltende Automatik (wenn man grad nicht via Paddles eingreifen mag). Dazu gehört die akkurate Ausgewogenheit, das Verhältnis beträgt exakt 50:50.

Die Summe all dieser Details resultiert in spontanem Response sowohl auf Gaspedal- als auch auf Lenkbefehle. Und das je nach Laune, entweder entspannt dahinbummelnd oder forciert durch Kurven tanzend. Wobei sich bei der aktuell häufig herrschenden Bodenfeuchtigkeit die 1,9 Tonnen Gewicht zuweilen spürbar ins Zeug legen können. Doch ist der Untergrund staubtrocken, zuckt’s und ruckt’s am Chassis in keiner (Kurvenradius-)Lage, das flutscht dann souverän dahin.

Praktische Seiten hat der Wagen auch. Wobei am Fondplatzangebot schmalhüftige und nicht zu groß gewachsene Passagiere die meiste Freude haben. Der Gepäckraum ist passabel groß, fasst weit mehr als einen Wochenendeinkauf.