Der Biturbo-V8 mit 530 PS ist eine verdammt scharfe Ansage! Zugegeben, dieser BMW liefert nicht die passenden Antworten auf die aktuellen Umweltfragen, so ein Auto braucht in Wirklichkeit niemand mehr – aber es will jeder damit fahren! So hatte der Autor dieser Zeilen einige Fans, die ihn bis zum Parkplatz des NÖ Pressehauses verfolgten, um Fotos vom Objekt der Begierde machen zu können.

Bleiben wir bei der Optik. Die brutal geduckte Silhouette mit den übergroßen Lufteinlässen, der breiten C-Säule und der mächtigen integrierten Spoilerlippe machen deutlich, wo die Reise hingeht. Selbstbewusst geht es vorwärts. Windgeräusche sind selbst bei hohem Tempo kaum wahrnehmbar. Der vollwertige Viersitzer (am Papier ein 4+1-Sitzer) kann mit Tacho 200 (wo erlaubt) lässig „dahinbummeln“, während aus den Harman-Kardon-Boxen „Schwanensee“ oder Musik von Zucchero ertönt.

Achtung: Im Sportprogramm öffnet der Auspuff alle Tore – das Ergebnis: tiefes, furchteinflößendes Gebrüll. Fahreindruck? Sensationell, wie so viel Auto so handlich und gut beherrschbar ist. Der Allrad mit Sportdifferenzial lässt dem Heck immer ausreichend Raum zum Spielen, um dann sanft, aber bestimmt mit schützender Hand einzugreifen. Aber am liebsten cruist man mit ihm, er ist ein recht kultivierter Gleiter!