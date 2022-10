Werbung

Der Wegwerfgesellschaft erteilt BMW eine Absage. Entsorgt wird nur, was wirklich nicht mehr verwendbar ist. Das, was nach der Verschrottung eines aus dem Verkehr gezogenen Fahrzeugs – Prototypen, Gebrauchte etc. – übrig bleibt, ist frei von Kupfer (Kabelbäume), Aluminium (Felgen) und Flüssigkeiten (Öle).

Wie auch sogenannte Reststoffe von vornherein auf ein Minimum reduziert werden können, zeigen die Bayern anhand der Studie iVision Circular. Die Karosseriekomponenten sind darauf ausgelegt, in wenigen Schritten demontiert und, im Sinne nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, wiederverwendet zu werden. Auch materialseitig demonstriert das Concept, in welche Richtung BMW geht: nachhaltige, möglichst nachwachsende Werkstoffe (teils bereits im i3 eingesetzt) und darüber hinaus die Abkehr von Tierischem wie Leder und das Eliminieren von produktionsaufwendigem und energieverbrauchsintensivem Chrom. Energie wenden die Bayern auf für ein aktuelles Projekt: das Recycling von Fischernetzen. Statt als Müll über die Meere zu treiben werden sie unter anderem in Karosserie-Bauteile umgewandelt.

Dass dem iVision-Zukunftskonzept ein vollelektrischer Antrieb zugrunde liegt, versteht sich fast von selbst. Wobei man in München weiterhin offen für alle alternativen Antriebstechnologien bleibt. Ein Beispiel ist ein Wasserstoff-Brennstoffzeller. Der iX5 Hydrogen kommt in einer Kleinserie auf den Markt. Im Zentrum steht jedoch nach wie vor der batterieelektrische Antrieb. Aktuell werden neue Akku-Zellenformate entwickelt. Sie sind künftig rund, zylinderförmig, und sie werden in der „Neuen Klasse“, die für 2025 angekündigt ist, zum Einsatz kommen. Wobei BMW betont, dass die iVision-Studie nicht in Zusammenhang damit steht.

Antriebsalternativität ist für BMW nicht alleine für Zweispurige die Zukunft. Auch die Einspurabteilung entwickelt neue Konzepte. Das Thema Elektroroller ist ja nicht neu, siehe C evolution, siehe CE 04. Künftig sollen leichte City-Bikes – CE 02 Concept – und eine Fusion aus Motorrad und Fahrrad – Amby Concept – das Portfolio ergänzen.