Neue Klasse: Elektrisch, digital & emotional

Einen Aufbruch in eine neue Ära hat BMW angekündigt. Annonciert ist diese als Neue Klasse. Ob es bei diesem Namen bleibt, mag dahingestellt sein, doch die Entwicklung läuft auf Hochtouren. Im Vorfeld präsentierten die Deutschen bereits eine Reise von Visionen zu den Themen neue Batterietechnologie, Erforschung und Entwicklung forcierter Kreislaufwirtschaft sowie neue Fahrzeugkonzepte, siehe iVision Circular, siehe iVision Dee. Das geht Hand in Hand mit vollelektrischen Antrieben, nachhaltigen Materialien (Recyclate, nachwachsende Stoffe, Sekundärkomponenten) und Weiterentwicklung der Digitalisierung.

Mit der Neuen Klasse bringen wir die Mobilität für das nächste Jahrzehnt schon ab 2025 auf die Straße! Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW AG

Der Status Quo heißt Vision Neue Klasse, steht auf der IAA Mobility in München im Rampenlicht und ist ein Vorbote des finalen Modells: eine viertürige Limousine im 3er-Format, mit reduziertem Karosseriedesign, großzügigen Fensterflächen, neuer Leuchtsignatur samt beleuchtbarem Kühlergrill, stehend auf 19-Zoll-Aero-Rädern. Es glänzt kein Chrom, dafür strahlt Licht, auch aus dem Logo.

Was der für die Optik verantwortliche Adrian van Hooydonk zusammenfasst: „Das Design der Neuen Klasse ist typisch BMW und so progressiv, dass es aussieht, als hätten wir eine Modellgeneration übersprungen.“ Das gilt auch für das Interieur und für die Bordtechnik. Die Bezugs- und Kunststoffe sind am Showmodell hell und sozusagen vegan, mindestens frei von Tierischem.

Wer hinter dem oben und unten abgeflachten Logo ein Anzeigeinstrument sucht, wird nicht fündig. BMW hat ein neues Bedien- und Steuerungssystem (iDrive) entwickelt. Genannt wird das Panoramic Vision, ein Head-up-Display, das sich über die gesamte untere Seite der Frontscheibe zieht. Als Serienmitgift. Zentral auf dem Armaturenbrett postiert ist, als Komplettierung, ein frei stehendes Touchdisplay. Die wenigen verbliebenen Tasten finden sich auf dem Lenkrad und auf der Mittelarmlehne. Informiert und dirigiert wird über den taktilen Screen und die weiterentwickelte Sprachführung.

Mit der Neuen Klasse haben wir das größte Investment in der Unternehmensgeschichte gestartet. Wir schreiben nicht nur das nächste Kapitel von BMW, sondern ein neues Buch. Deshalb ist klar: Die Neue Klasse wird alle Modellgenerationen durchdringen! Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG (Entwicklung)

Mit technischen Eckdaten hält man sich noch äußerst bedeckt. Fest steht, dass die neue Batterietechnik auf runden Zellen basiert, dass Elektromotoren der sechsten Generation (aus dem Motorenwerk Steyr) zum Einsatz kommen werden und dass mittels eDrive-Technologie (bereits in diversen Plug-in-Hybriden im Einsatz) die bestehenden Elektroantriebssysteme übertrumpft werden. Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW AG, verweist prozentuell auf Details: um 20 Prozent höhere Energiedichte der Akkus, um bis zu 30 Prozent mehr Reichweite und um bis zu 30 Prozent schnellere Ladezeiten. Trotzdem soll die Emotionalität, das charakteristische BMW-Motto „Freude am Fahren“ nicht auf der Strecke, sondern vollinhaltlich erhalten bleiben.

Starttermin der Produktion ist 2025. Hergestellt wird die Neue Klasse im Werk Debrecen (Ungarn). Vorerst sind außer der Limousine weitere fünf Modellvarianten geplant, darunter auch SUVs.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW