Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.758 x 1.927 x 1.620 Millimeter, Radstand 2.864 Millimeter, Wendekreis 12,6 Meter, Bodenfreiheit 204 Millimeter, Wattiefe 500 Millimeter, Eigengewicht 2.085 Kilogramm, Anhängelast gebremst 2.400 Kilogramm, Kofferraumvolumen 525 bis 1.430 Liter.

Motor: Benziner, Bi-Turbo, sechs Zylinder (in Reihe), 2.993 Kubikzentimeter, 510 PS, 600 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt, 285 km/h auf Wunsch möglich), in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, ab 10,7 Sekunden Super Plus pro 100 Kilometer, ab 243 Gramm CO 2 pro Kilometer.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge).

Preis: ab 135.414,20 Euro (Testauto, laut Konfigurator) – serienmäßig: Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Spurverlassenswarner, Parkassistent, Head-up-Display, Navigationssystem, M-Sportfahrwerk, M-Sportdifferenzial, M-Sportabgasanlage, M-Sportsitze vorne, Lederausstattung, 21-Zoll-Leichtmetallräder, Alarmanlage.