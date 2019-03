Der Größte ist er schon länger nicht mehr. Der Einzige, nämlich mit Allrad, schon gar nicht. Weil: Das X haben bei den Bayern mittlerweile schon die Kleinsten (die mit dem 1er vorneweg) auf der Hüfte. Der Klassischste ist er noch immer, der X5. Und das nicht nur für Frühlingsausflüge in den Prater.

Dort sind die adaptiven Dämpfer, die optionale Luftfederung, die Doppelquerlenker vorne, der Fünflenker hinten oder die aktive Wankstabilisierung zwar leicht unterfordert. Die Integrallenkung macht aber, hat man sich erst an sie gewöhnt, auch auf der Wiese mächtig Spaß. Und wer zu übermütig wird, dem klopft der professionelle Driving Assistent (mit Lenk-, Spur- und sogar Stauassistent) beruhigend auf die Schulter.

Apropos: Schulter. Im Innenraum des X5 ist fast so viel Platz wie in einer Riesenradgondel. Und unter dem Panoramaglasdach der Sky Lounge auch fast so viel Aussicht. Wer sich lieber an die Fakten hält, findet im neuen, komplett digitalen und zweimal 12,3 Zoll großen Live-Cockpit alles, was er braucht. Und wer den Glauben an den Diesel noch nicht verloren hat, wird vom „kleineren“ Sechszylinder mit „bescheidenen“ 265 PS nicht enttäuscht.

Ach ja, wer noch schnell zwei Gäste mehr mitnehmen will, auf eine Runde Riesenrad, der ordert die dritte Sitzreihe. Und klappt zum Einsteigen noch schnell die Lehnen weg – natürlich elektrisch ...