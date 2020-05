Bis zu 97 Kilometer elektrische Reichweite geben die Münchner an. Wir haben an die 70 Kilometer geschafft, was ein respektabler Wert ist.

Generell verdient unser Test-X5 viel Respekt. Ein Edel-SUV, der extrem komfortabel ist. Und viel Fahrfreude bereitet (auch offroad, wer es braucht bzw. will). Das Fahrwerk ist von der allerbesten Sorte. Der mitdenkende Allrad macht seine Sache perfekt. Geschmeidig und leise präsentieren sich die Motoren.

Auch wenn der Reihensechser an die Arbeit geht, ist nur wenig mehr als ein Säuseln zu vernehmen, das steigert sich erst bei schwerem Fuß. Aber irgendwie stellt sich im Steckdosen-BMW, obwohl er mit 394 PS Systemleistung der stärkste X5 unterhalb der M-Modelle ist, dieses Verlangen nach übermäßig rascher Fortbewegung nicht recht ein.

Lieber fährt man gemütlich dem Horizont entgegen, wohl wissend, dass man könnte, aber eben grad nicht möchte. Fein die verschiedenen Hybridmodi – so lässt sich Strom ansparen, um am Zielort emissionsfrei die letzten Kilometer zu bewältigen. Naja: Das Stromladen könnte etwas schneller über die Bühne gehen (maximal 3,7 Kilowatt Stromaufnahme).