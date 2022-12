Autohandel: Tiefster Wert seit 1984

Werbung

Das Lachen ist schon längst vergangen … Der heimische Pkw-Markt verzeichnet heuer aufgrund der anhaltenden Produktions- und Lieferengpässen den dritten massiven Neuzulassungsrückgang in Folge. Mit 197.448 Pkw-Neuzulassungen zwischen Jänner und November liegt dieser sogar 11,1 Prozent hinter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. „In der Jahresabrechnung werden wir wahrscheinlich nicht die prognostizierte 220.000er-Marke erreichen können. Das würde das niedrigste Neuzulassungsniveau seit 1984 bedeuten“, betont Hans Peter Schützinger, der Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding GmbH. Und – nachdenklich: „In drei Jahren ging ein Jahresumsatz verloren …“

Schützinger rechnet damit, dass seine VW-Konzernmarken heuer auf insgesamt rund 80.000 Pkw-Neuzulassungen in der Alpenrepublik kommen – was einen Marktanteil von mehr als 37 Prozent bedeuten würde, was einen Markenanteilrekord bedeuten würde.

Im Marken-Ranking platzieren sich heuer (wieder) VW und Škoda auf den ersten beiden Rängen. Im Modell-Ranking liegt der Škoda Octavia vorne, bei den Vollelektrikern ist der Tesla Model Y ganz vorne. Die reinen Elektroautos machen im heurigen Jahr 15,3 Prozent vom Markt aus, der An- teil der alternativen Antriebe liegt bei (mittlerweile) 40,4 Prozent.

Die Branche geht davon aus, dass 2023 die Marktbedingungen volatil und herausfordernd bleiben. Schützinger erwartet für 2023 250.000 Pkw-Neuzulassungen: „Vorausgesetzt, dass der Knoten bei der Belieferung gelöst wird.“ Wie man allerdings das Problem der Kaufzurückhaltung löst, ist noch ein Fragezeichen. Die Kaufzurückhaltung vor allem bei Privatkunden – aufgrund der Verteuerung des täglichen Lebens – war im zweiten Halbjahr 2022 deutlich spürbar …