Atto 3: Interessanter Stromer der Träumebauer

Zuerst einmal zum Namen: BYD (man sagt „Bi-Wei-Di“) steht für Build your Dreams – Bau dir deine Träume.

Der Atto 3 war der erste BYD in Österreich. Ein SUV, was sonst? Ein Elektroauto, dafür ist die Marke bekannt – und weltweit sehr erfolgreich. Ein Wagen, der mit viel Spielereien ausgestattet ist – das ist auch gut so, weil der Alltag eh oft zu hart und zu unfair ist. Zwei Beispiele bezüglich Spielereien gefällig? 1) Auf Knopfdruck kann das 15,6-Zoll-Display senkrecht oder waagrecht gestellt werden. 2) In den Türen sind über Lautsprecher und Ablagefächer drei Schnüre gespannt, die man wie Gitarrensaiten anschlagen kann. Nette Gags, sie bringen ein (oder mehr) Lächeln ins Leben. Danke!

Angetrieben wurde unser Testwagen von einem 204 PS starken Elektromotor. Damit kann man gut leben. Wir schafften bei eher flotter Fahrweise eine Reichweite von rund 350 Kilometer! Am Gleichstrom-Schnelllader dauerte es von zehn auf 80 Prozent ca. 45 Minuten. Ja, das könnte etwas schneller gehen, aber andererseits: Bitte keinen Stress machen ... Bravo: Die Blade-Batterie ist übrigens etwas ganz Besonderes, sie ist nämlich nahezu unbrennbar. Und BYD gibt für den Atto 3 rund 5.000 mögliche Ladezyklen an. Wie fährt sich der Atto 3? Stimmig, harmonisch, vom Stand weg enorm spurtstark – man hat nie ein unangenehmes Gefühl mit ihm. Fein, wie der Atto 3 auch auf schlechten Strecken ordentlich federt und dämpft.

Fazit: Spannende Sache ...

Test: BYD Atto 3 Design

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.455 x 1.875 x 1.615 Millimeter, Radstand 2.720 Millimeter, Wendekreis 10,7 Meter, Eigengewicht 1.750 Kilogramm, Kofferraumvolumen 440 bis 1.338 Liter. Motor: Elektro, 204 PS, 310 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, in 7,3 Sekunden auf Tempo 100, Batterie mit 62 kWh brutto, Reichweite bis zu 420 Kilometer, Aufladen am Schnelllader (88 kW) von 30 auf 80 Prozent in 29 Minuten. Kraftübertragung: Frontantrieb, Ein-Gang-Automatikgetriebe. Preis: ab 37.380 Euro – inklusive E-Mobilitätsbonus (Herstelleranteil) & Förderung Bundesministerium.