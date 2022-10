Werbung

Zum Namen: BYD (ausgesprochen: „Bi-Wei-Di“) steht für „Build your dreams“ – „Bauʼ dir deine Träume“. Der chinesische Konzern BYD ist der größte Produzent von Akkus, vor allem für Mobiltelefone. Zudem ist BYD Auto (erst 2003 gegründet) einer der größten Automobilproduzenten Chinas.

Jetzt kommt BYD Auto auch nach Österreich. Die Denzel-Gruppe startet ab sofort mit dem Aufbau eines Händlernetzes („Wir sind für alles offen!“), es soll so rasch wie möglich in jeder Landeshauptstadt ein Händler sein, in Wien wird im Dezember ein „BYD Pioneer Store“ eröffnet.

Folgende Modelle – alle vollelektrisch – werden ab Anfang des nächsten Jahres verfügbar sein:

BYD Atto 3: ein SUV, 4,46 Meter lang, Frontantrieb, 204 PS, 60,5-kWh-Batterie, Reichweite bis zu 420 Kilometer.

BYD Tang: ein siebensitziger SUV, 4,87 Meter lang, Allradantrieb, 490 PS, 86,4-kWh-Batterie, Reichweite bis zu 400 Kilometer.

BYD Han: eine Limousine, 5,00 Meter lang, Allradantrieb, 516 PS, in 3,9 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, 86,4-kWh-Batterie, Reichweite bis zu 521 Kilometer.

Über die Preise gibt es aktuell noch keine offiziellen Informationen.