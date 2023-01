Werbung

Die BYD-Erfolgsstory begann 1995 – als Hersteller von aufladbaren Batterien. Mittlerweile ist das Unternehmen der weltweit größte Produzent von Akkus, vor allem für Mobiltelefone. 2003 wurde BYD Auto gegründet. Seit März 2022 werden ausschließlich Plug-in-Hybrid- und Elektroautos hergestellt. Somit der erste Autohersteller, der die Produktion von Fahrzeugen mit fossilen Antrieben zugunsten der Umstellung auf elektrifizierte Fahrzeuge eingestellt hat.

Seit neun Jahren in Folge ist man führend bei den Verkäufen von New Energy Vehicles in China, 2022 wurden insgesamt 1,86 Millionen weltweit verkauft. Einzigartig: BYD Auto stellt alle vier Schlüsselkomponenten eines Elektroautos selbst her: Batterie, Motor, Steuergerät und Halbleiter. Das ist ein riesengroßes Plus.

Han – vorbildlich aerodynamisch, cw-Wert 0,23. Foto: BYD Auto

Jetzt ist dieser Big Player – aktuell „das drittwertvollste Automobilunternehmen“ (Marktkapitalisierung) – auch in Österreich gelandet! Über CCI Car Austria, eine Tochtergesellschaft der Denzel-Gruppe, kommen die Vollstromer zu den Händlern. Vorerst sind drei fix: in der SCS (Vösendorf), in Wien (Erdberg) sowie in Oberwart. Bis Ende März sollen es 15 Händler sein, bis Ende 2023 könnten es 30 bis 40 Händler sein.

Bis dato sind die Reaktionen äußerst positiv. Wir müssen jetzt auf dem Boden bleiben – und das werden wir auch!“ Danijel Dzihic, Geschäftsführer BYD Austria

„Österreichweit haben sich mehr als 120 Händler bei uns beworben“, erklärt Danijel Dzihic, Österreichs oberster „Traumbauer“. Das Ziel ist, dass der/die BYD-Pilot/Pilotin in maximal 45 Minuten beim Händler bzw. bei der Werkstätte ist. Ab sofort sind am Standort SCS Probefahrten mit dem Atto 3 (Kompakt-SUV, 4,46 Meter) möglich, den Han (Limousine, 5,00 Meter) und den Tang (SUV, 4,87 Meter) kann man ab Februar testen. Drei weitere Modelle – Dolphin, Seal und Song – werden heuer noch an den Start gehen. Heuer will man österreichweit 1.000 Autos verkaufen.

Tang – der SUV ist ein Bis-zu-Siebensitzer. Foto: BYD Auto

Noch kurz zur Blade-Batterie: Mit ihr haben die Chinesen nicht nur einen der sichersten Elektroautoakkus entwickelt, sondern auch einen besonders umweltfreundlichen. Denn die Blade-Batterie enthält weder Kobald noch Nickel – und der Lithiumanteil ist geringer als in herkömmlichen Elektroautobatterien.