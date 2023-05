Jeep Avenger: Trommelwirbel für den Sieger

Hut ab! Der Jeep Avenger wurde von europäischen Motorjournalisten zum „Car of the Year 2023“ gewählt (vor dem VW ID. Buzz und dem Nissan Ariya).

Mit ihm betritt das Offroad-Label echtes Neuland: Einen Vollelektriker gab es bei dieser Marke noch nie. Zumindest nicht in (Groß-)Serie. Als neues Mitglied der Familie Jeep, dem US-Symbol für Geländeautos schlechthin, ist er eng mit Franzosen, Italienern und Deutschen verwandt, er ist durch und durch ein Europäer, denn auch gebaut wird er in der Alten Welt, in Tychy (Polen). Aber optisch bringt er den Amerikaner dennoch glaubhaft rüber, mit seinem Ahnen, dem Willys von anno dazumal, zitierenden Außendesign und dem sicht- sowie fühlbar auf Robustheit getrimmten Interieur.

„Der Avenger verkörpert die doppelte Seele von Jeep: Er ist auf Asphalt ebenso leistungsfähig wie im Gelände!“ Andreas Blecha, Pressesprecher Jeep Österreich

Premierenstatus hat er gegenüber anderen Stellantis-Konzernprodukten, denn er ist der Erste, der auf der neuen e-CMP2-Plattform steht. Auf dieser basiert der frontgetriebene Baby-Jeep – er ist mit 4,08 Metern deutlich kürzer als der 4,26 Meter lange Renegade – in einer auf Geländetauglichkeit angepassten Variante. Das bringt 20 Zentimeter Bodenfreiheit samt 20 respektive 32 Grad Rampenwinkel (vorne/hinten) und 20 Grad Böschungswinkel. Dazu kommt der neu konfigurierte, von 136 auf 156 gepushte Elektromotor und die von 50 auf 54 Kilowattstunden gestärkte Batteriekapazität (Reichweite bis zu 400 Kilometer, für eine Fahrstrecke von 30 Kilometern genügen drei Minuten Ladezeit am Schnelllader, maximal 100 Kilowatt). Der Power-Output wird geregelt durch ein Traktionsmanagement-System (Selec Terrain) mit sechs Fahrprogrammen: Normal, Eco, Sport, Schnee, Schlamm und Sand. Noch Zukunftsmusik, doch fix eingeplant: Allradantrieb.

Aber für den Anfang kam er, bei der Jungfernfahrt rund um Malaga (Spanien), auf trockenem Asphalt und staubigem Schotter, locker ohne 4x4 aus. Agil, flitzig und wendig – der Wendekreis misst 10,5 Meter – pfeilt er durch Stadt und Dorf wie ein Spielzeugauto, mit gefühlvoll-präziser Lenkung und feiner Fahrwerksabstimmung, die auch durch Kopfsteinpflaster nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Noch lustiger ist es, über kurvige Bergstraßen zu pfeilen. Über Erdiges sowie Gerölliges setzt er sich ungerührt und souverän hinweg. Auch das ist eine stichhaltige Begründung für die Kür zum „Europäischen Auto des Jahres 2023“. Dazu passt eine akustische Eigenwilligkeit: das Blinkergeräusch. Es klingt vordergründig wie eine alte Küchenuhr, die es zu eilig hat. Doch stellt sich bei genauerem Hinhören heraus, dass dahinter ein elektronisch simuliertes Schlagzeug steckt, das den Takt des Abbiegeanzeigers schlägt. Quasi ein Trommelapplaus.

Neu: Jeep Avenger

Ab sofort, ab 37.000 Euro (laut Homepage). Ausstattungsstufen: Avenger, Longitude, Altitude und Summit. Einstiegsversion: Spurhalteassistent, Bergabfahrhilfe, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Audiosystem, Apple Carplay/Android Auto, Klimaautomatik, Vorklimatisierung des Innenraums.