Start & Preis. Los geht es zunächst, im Juni, im Ami-Heimatland Frankreich (Preis: ab 6.900 Euro – inklusive Steuer). Danach sind Deutschland, Spanien, Italien, Belgien und Portugal dran. In Österreich ist die Markteinführung in der ersten Welle noch nicht vorgesehen. Erst bei großer Nachfrage seitens der Kunden wird über eine Markteinführung in Österreich entschieden. Wenn ja, dann frühestens nächstes Jahr.