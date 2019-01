Berlingo – das ist eine tolle Erfolgsstory, bis dato wurde die Pkw-Version weltweit über 1,7 Millionen Mal verkauft … Mittlerweile gibt es die dritte Genera-

tion.

Fahreindruck? Komfortabel die Federungsabstimmung (der Franzose basiert zum Teil auf der Pkw-Plattform EMP2), dennoch weit entfernt von Schaukeleien. Präzise die Lenkung. Verlässlich die Bremsen. Gut die Geräuschdämmung. Kernig gepolstert die Sitze mit gutem Seitenhalt. Das Cockpit ist auf Anhieb durchschaubar. Mit dem 130 PS starken Selbstzünder ist man (in Zeiten wie diesen) mehr als ausreichend motorisiert. Kein Rennpferd, dafür ein beharrlicher Langstreckentraber (Raumgleiter) mit citygerechter Agilität und guter Überschaubarkeit. Und: Der Spritverbrauch kann sich mehr als sehen lassen.

Der Berlingo ist – zum Glück – kein Schickimicki-Auto. Dafür ein praktischer Kerl, mit dem man durch dick und dünn gehen kann. Einfach herrlich: die zwei Schiebetüren (platzsparend) mit versenkbaren Fenstern, die separat zu öffnende Heckscheibe, die in mehreren Positionen justierbare Laderaumabdeckung, der brettebene Kofferraumboden … Bis zu 28 Zusatzstaufächer sorgen dafür, dass die Kinder und die Kinder gebliebenen Erwachsenen hier wirklich alles, was sie für den ersten, zweiten oder dritten Ausflug brauchen, mitnehmen und einpacken können. Diese vielen Geheimfächer sind leider nichts für Vergessliche. Subtil könnte man anmerken, dass im Citroën zu viel Hartplastik verbaut ist. Spätestens nach der ersten Runde Schokoeis wird man aber wissen, dass das für diese Art von Auto ganz schön praktisch ist.

An Bord sein kann das Traktionshilfesystem GripControl inklusive Bergabfahrhilfe. Wer unbedingt einen 4x4 haben will: In Kooperation mit Dangel offeriert Citroën auf Bestellung einen echten Allradantrieb.